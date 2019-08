Manchester City deelt vierjarig contract uit: "Uitstekend nieuws"

Ilkay Gündogan speelt ook de komende seizoenen bij Manchester City, zo maakt de Engelse kampioen wereldkundig via de officiële kanalen.

De Duitse middenvelder (28) heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis die hem tot de zomer van 2023 in het Etihad Stadium houdt.

Zijn vorige contract had een looptijd tot de zomer van volgend jaar, dus was er voor the Citizens haast bij om de belangrijke schakel langer vast te leggen.

Gündogan waagde drie jaar geleden de sprong van naar City en speelde sindsdien al 114 duels, waarin hij 17 keer tot scoren kwam.

"Ik ben heel blij met dit nieuwe contract. Ik heb het al drie jaar lang enorm naar mijn zin hier bij City en iedereen heeft ervoor gezorgd dat ik me vanaf de eerste dag thuis voel."

De Duitser prijst zich gelukkig dat hij deel mag uitmaken van het elitekorps van trainer Pep Guardiola. “De manier waarop we spelen en prijzen winnen is niet eenvoudig, maar ik ben blij dat ik erbij hoor."

City gaat het seizoen in als titelverdediger in de Premier League en won ook het bekertoernooi. Ditmaal hoopt de club ook hoge ogen te gooien in de en Gündogan omarmt die uitdaging.

"Ik ben heel benieuwd wat we kunnen bereiken in de komende seizoenen", stelt hij, terwijl sportief directeur Txiki Begiristain zich eveneens content toont met de verlenging.

“De nieuwe deal van Ilkay is uitstekend nieuws voor onze club. Hij heeft laten zien hoe belangrijk is voor deze ploeg. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het succes dat we tot dusver hebben gehad."

"We vinden het geweldig dat hij zich voor de lange termijn aan heeft verbonden", besluit de beleidsbepaler over de speler die voor 27 miljoen euro werd aangetrokken.