Manchester City beleeft probleemloze middag in FA Cup

Manchester City heeft zich zonder moeite geplaatst voor de volgende ronde van de FA Cup. De ploeg van Pep Guardiola was veel te sterk voor Burnley.

Wolverhampton Wanderers liet zich tegelijkertijd bijna verrassen door het in de League One uitkomende Shrewsbury Town, maar kwam in de blessuretijd toch nog terug tot 2-2. Watford was daarnaast op St. James’ Park te sterk voor Newcastle United, terwijl Brighton & Hove Albion en West Bromwich Albion op herhaling moeten.



Manchester City - Burnley 5-0

Met onder meer Ederson, Kevin De Bruyne, Fernandinho en Bernardo Silva in de basis koos Guardiola ervoor om met een sterk team aan te treden in het Etihad Stadium. Die overdaad aan kwaliteit leidde al tot vroege kansen voor Silva, Danilo en Ilkay Gündogan voordat de bal na dik twintig minuten spelen achter Nick Pope lag. Gabriel Jesus speelde zichzelf met een knappe actie vrij in de zestien en schoot daarna overtuigend binnen.



De VAR boorde City in de eerste helft nog een strafschop door de neus, maar na rust namen the Citizens al snel verder afstand. Silva nam acht minuten na de onderbreking de 2-0 voor zijn rekening en acht minuten later was het via een pegel van De Bruyne opnieuw raak. Een ongelukkig moment van Kevin Long leidde vervolgens tot de 4-0 voor de huidige nummer twee van de Premier League en vier minuten voor tijd werd het nog een iets pijnlijkere middag voor Burnley. De ingevallen Sergio Agüero bepaalde de eindstand vanaf elf meter namelijk op 5-0.



Shrewsbury Town -– Wolverhampton Wanderers 2-2

Shrewsbury Town is momenteel de nummer achttien van de Ligue 1, het derde Engelse voetbalniveau, maar daar was zaterdag op het veld aanvankelijk weinig van te merken. De ploeg van manager Sam Ricketts verkocht zijn huid duur op eigen veld en wist kort na rust op voorsprong te komen. Fejiri Okenabirhie had na een fraaie individuele actie aan de rechterkant oog voor Greg Docherty, waarna de middenvelder uit een lastige hoek raak vuurde. Twintig minuten voor tijd volgde de 2-0: Luke Waterfall verschalkte doelman John Ruddy uit een hoekschop van Oliver Norburn met het hoofd. Bij Wolverhampton ontbraken enkele sleutelspelers, maar onder anderen Rúben Neves en Leander Dendoncker verschenen wel aan de aftrap. Invaller Raúl Jiménez zorgde een kwartier voor tijd voor de aansluitingstreffer, waarna Shrewsbury lang stand hield. In de derde minuut van de blessuretijd tekende Matt Doherty echter toch nog voor de gelijkmaker, waardoor er een replay komt.



Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion 0-0

Jürgen Locadia begon in de basis bij de thuisploeg, terwijl Davy Pröpper het begin van de wedstrijd vanaf de bank aanschouwde. The Seagulls waren in de openingsfase de bovenliggende partij en vooral Yves Bissouma toonde zich een plaag voor de verdediging van the Baggies . Ondanks een aantal goede mogelijkheden werd er in de eerste helft echter niet gescoord en een kwartier na rust stond de paal een goal van Dale Stephens in de weg. Tosin Adarabioyo kreeg vervolgens in de slotfase ook een grote kans namens West Brom, maar doordat zijn kopbal op de lat eindigde moeten beide ploegen op herhaling.



Newcastle United -– Watford 0-2

Daryl Janmaat had een basisplek bij Watford en stond oog in oog met zijn oude club. De rechtsback kwam halverwege de eerste helft net tekort om bij een voorzet van Andre Gray te komen en dat was een van de weinige gevaarlijke momenten voor rust. De tweede helft was aantrekkelijker en daarin werd ook tweemaal gescoord. Gray opende de score, door attent te reageren op een uitstekende pass van Will Hughes. De 0-2, en daarmee de beslissing, kwam vlak voor tijd op naam van Isaac Success. De Nigeriaan werkte de bal van dichtbij binnen na een counteraanval.