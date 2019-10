'Man van 64 miljoen euro' houdt hoop bij Chelsea: "Bedrag zegt me niets"

Christian Pulisic kan bij Chelsea niet rekenen op een basisplaats, maar hij is niet van plan om nu al het bijltje erbij neer te gooien.

De international van de Verenigde Staten, in januari 2018 voor 64 miljoen euro overgenomen van , voelt ook geen extra druk door het hoge transferbedrag dat ruim anderhalf jaar geleden voor hem neerlegde.

"Dat bedrag zegt mij niets", laat Pulisic na afloop van de met 1-4 gewonnen wedstrijd van Chelsea tegen weten aan Goal. "Als ik speelminuten krijg, dan doe ik gewoon altijd mijn uiterste best. Ik weet niet hoe jullie tegen het transferbedrag aankijken, maar ik focus mij volledig op mijn prestaties en mijn bijdrage aan het elftal."

Pulisic kreeg zondag tegen the Saints tien minuten speeltijd van manager Frank Lampard. Hij tekende in die korte periode voor de assist op Michy Batshuayi bij het vierde doelpunt van Chelsea.

De aanwinst weet dat hij, mede door de hoge transfersom, vaak onderwerp van gesprek is op sociale media rondom wedstrijden van Chelsea. "Ik leef niet onder een steen natuurlijk, ik hoor en zie weleens dingen. Maar het is wel beter om het allemaal te negeren, want al die meningen zijn niet belangrijk. Wat ikzelf, mijn ploeggenoten en de mensen die om mij geven van mij vinden, dat is uiteindelijk veel belangrijker."

Pulisic weet inmiddels hoe hij tijdens training en wedstrijden indruk kan maken op Lampard. "Hij houdt van spelers die keihard werken, dat moet ik dus ook blijven doen. Alleen op die manier dwing in kansen af in het elftal." De middenvelder ziet verschillen tussen Engeland en Duitsland, waar hij afgelopen seizoen op huurbasis speelde voor Dortmund. "Op cultureel gebied heb ik het hier in Engeland beter, maar op voetbalgebied ben ik eerlijk gezegd nog steeds bezig met een aanpassingsproces."