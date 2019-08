Man Utd's zwakste schakel: Waarom Mourinho gelijk had over Shaw

De voormalig trainer van Manchester United heeft zich wederom kritisch uitgelaten over zijn oud-speler, maar heeft 'The Special One' een punt?

Veel mensen die vorige week met 4-0 zagen winnen van , voelden aan dat de Londenaren het niet verdienden om met zo'n dikke nederlaag naar huis te gaan.

Een strafschop en een uiterst gelukkige tweede goal op een moment dat Chelsea veel sterker was gaven uiteindelijk de doorslag, waarna de koek op was voor de ploeg van Frank Lampard.

Die wetenschap neemt niets af van de strakke overwinning van United, dat hard toesloeg op de juiste momenten. Hun vermogen om heerlijk countervoetbal te spelen gaat hen veel punten opleveren dit seizoen.

De speelstijl laat midenvelder Paul Pogba floreren met zijn steekballen en past ook precies bij de kwaliteiten van de razendsnelle aanvallers voor hem.

Om een goed seizoen te draaien heeft United echter meer nodig dan couters. De ploeg moet in staat zijn om de bal terug te veroveren en daarnaast moet men hopen dat de oppositie kansen blijft missen.

Gebaseerd op speelronde 1 kun je zeggen dat dat plan perfect werkt, maar niet elke spits zal de paal raken zoals Tammy Abraham, dus vertrouwen op dat soort voetbal is onhoudbaar op de lange termijn.

Bovendien heeft United een groot probleem aan de linkerflank, waar linksback Luke Shaw ogenschijnlijk steeds het speerpunt is van de tactiekbesprekingen van de tegenstander.

Chelsea had veel succes in zijn zone. Abraham liet zich slim terugzakken naar het middenveld en spelers als Pedro en Mason Mount konden herhaaldelijk opduiken in de ruimte die de meelopende Shaw achterliet.

Een goede tactiek, al is het bepaald niet nieuw. In april 2017 vocht Shaw zich terug in de basis bij Manchester United en toenmalig trainer José Mourinho kwam met een opvallende verklaring na het duel tegen .

"Luke had een goede wedstrijd, maar het was zijn lichaam met mijn brein", aldus de Portugees. "Hij stond voor me en ik maakte elke beslissing voor hem. De communicatie was mogelijk omdat we heel dichtbij elkaar stonden."

"Ik dacht voor hem, zei hem wanneer hij moest instappen, wanneer hij achter moest blijven en wanneer hij druk moest zetten op de tegenstander. Ik besliste alles voor hem."

De noodzaak van coaching is nog steeds nodig bij de tactisch niet sterke Shaw, concludeerde Mourinho afgelopen zondag bij Sky Sports. De oefenmeester adviseert miljoenenaankoop Harry Maguire om vooral te focussen op de ruimte rondom Shaw.

"Nu Maguire moet coveren voor Luke Shaw, zal hij inzien dat hij dit vaak zal moeten doen voor Shaw, die veel ruimte laat waar steeds iemand van kan profiteren", aldus Mourinho.

Die opmerking wordt gezien als een trap na voor Shaw van zijn oude manager, nadat tijdens hun gezamenlijke periode hele kranten vol werden geschreven over hun moeizame relatie.

Veel van wat Mourinho zei - bijvoorbeeld hoe tweede eindigen met United bij zijn grootste prestaties ooit hoort en hoe de jonge spelers van United minder goed zijn dan door de media werd beweerd - is echter waarheid gebleken in de tijd na zijn ontslag.

Met het aanwijzen van Shaw's tekortkomingen gaf Mourinho niet direct kritiek op hem; hij deelde vooral zijn inzichten. Aangezien hij hem tweeënhalf jaar getraind heeft, kan hij dat beter aangeven dan welke collega-analist dan ook.

United won afgelopen seizoen verrassend van Paris Saint-Germain in de , maar de Franse grootmacht legde feilloos bloot hoe je als tegenstander kunt profiteren van Shaw's positionering (en de onervarenheid van Solskjaer die niet ingreep).

Zodra de wedstrijd aanving, werd direct duidelijk dat -trainer Thomas Tuchel twee man had geïnstrueerd om Shaw het leven zuur te maken. Dani Alves en Julian Draxler zochten hem constant op en dwongen hem om te kiezen.

Shaw raakte ondergesneeuwd en kon in aanvallend opzicht niet bijdragen, wat normaal zijn grote kracht is. Verdedigend was zijn kant de zwakke plek en hij had wel wat hulp kunnen krijgen van Nemanja Matic, die vanaf de zijlijn geen instructies kreeg.

Dat was de zwakke plek in het strijdplan van Solskjaer, die ofwel tevreden was met zijn linksback die van alle kanten overlopen werd, of hij zag het simpelweg niet. Beide opties zijn zorgwekkend en het lijkt er niet op dat de Noor een half jaar later geleerd heeft van die wedstrijd.

Frank Lampard liet Chelsea exact hetzelfde doen als PSG en had pech dat die actie niet beloond werd. Linksachter heeft United zich niet versterkt en achter Shaw staat ook geen concurrent die hem scherp houdt.

Solskjaer kan enkel terugvallen op Ashley Young, die ondanks zijn leeftijd nog altijd betrouwbaarder is dan Shaw, maar de trainer kiest ervoor consistent het vertrouwen te geven aan de jongste van de twee.

Het probleem zal zichzelf echter niet oplossen met alleen vertrouwen. Shaw is niet langer een beloftevolle achttienjarige. Hij is een volwaardige professional die alweer 24 jaar is. Spelers van die leeftijd mogen niet zo veel fouten meer maken. Ze moeten in hun piekjaren zijn.

Als hij zich niet snel verbetert, blijft zijn positie de plek die Solskjaer de nodige hoofdbrekens gaat bezorgen in de komende weken en maanden.