Man Utd's strijd om Sancho in 2020 voor 112 miljoen vast te leggen

The Red Devils zouden kunnen voldoen aan de vraagprijs van de Duitsers, maar het mislopen van de Champions League zou hen waarschijnlijk opbreken.

moet zich kwalificeren voor de als ze de kans willen krijgen om volgend jaar zomer Jadon Sancho vast te leggen.

The Red Devils kozen er afgelopen zomer voor om geen poging te wagen om de Engels international vast te leggen. Ze concentreerden zich op het vastleggen van verdediger Aaron Wan-Bissaka en Harry Maguire, terwijl Daniel James werd overgenom van Swansea City.

De drie aankopen kennen een indrukwekkend begin van hun carrière op Old Trafford en manager Ole Gunnar Solksjaer wil graag nog een aanvaller vastleggen tijdens de transferperiode van januari.

Zoals Goal al meldde, kan -aanvaller Mario Mandzukic voor tien miljoen euro worden overgenomen, terwijl 's spelmaker Christian Eriksen een ander doelwit is. De Noor wil namelijk ook de kans pakken om zich verder te versterken als de kans zich aandient. De club maakt ook al plannen voor de volgende zomer, waar Solksjaer een jong Brits talent wil halen.

Sancho, misschien wel het grootste Engelse talent dat er op dit moment is, heeft bij naam voor zichzelf gemaakt nadat hij werd overgenomen van . Dit seizoen scoorde hij tot dusver vier keer in acht wedstrijden voor zijn club.

Manchester wil graag de rechterkant van hun aanval versterken en de beschikking krijgen over een betere speler dan hun huidige opties, zoals Jesse Lingard en Juan Mata.

Om Sancho vast te leggen zou er voldaan moeten worden aan de vraagprijs van 112 miljoen van Dortmund. De Duitse grootmacht hoeft hem vanuit financieel oogpunt niet per se te verkopen, maar staat wel open voor marktcomform aanbiedingen. Die transfersom vormt geen obstakel voor de Engelsen, aangezien vice-voorzitter Ed Woodward Solskjaer graag wil ondersteunen op de transfermarkt.

Het knelpunt voor the Red Devils ligt echter bij de vertegenwoordigers van Sancho. Zij zijn er verre van overtuigd dat United een verstandige volgende stap is in de loopbaan van de negentienjarige aanvaller.

Hoewel de jongeling er qua salaris flink op vooruit zal gaan, is het Sancho-kamp zich ervan bewust dat de status van de Premier League-club momenteel afneemt en dat de wederopbouw van het elftal waarschijnlijk enige tijd zal gaan duren.

Dortmund en andere potentieel geïnteresseerde clubs in Sancho hebben een voorsprong op United zoals het er nu uitziet. Het kunnen aanbieden van Champions League-voetbal voor volgens seizoen is van cruciaal belang.

Na het 1-1 gelijkspel tegen , voorkwam Solskjaer de slechtste seizoensstart van de club sinds 1989. De club staat na zeven wedstrijden echter op een teleurstellende tiende plek waarbij de achterstand op koploper al twaalf punten is.