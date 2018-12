Man Utd's nieuwe manager? Een profiel van Ole Gunnar Solskjaer

Naar verluidt in de race om José Mourinho op te volgen. De voormalige spits van the Red Devils is geliefd bij de fans en coacht sinds 2008.

Ole Gunnaar Solskjaer is de favoriet om de leiding te nemen over Manchester United na het vertrek van José Mourinho.

De periode van de Portugees op Old Trafford kwam dinsdag ten einde na een 3-1 nederlaag tegen Liverpool op Anfield afgelopen zondag, waardoor the Red Devils zesde bleven in de Premier League en hun slechtste start hadden gemaakt in 28 jaar, met een gigantische achterstand van elf punten op de nummer vier Chelsea.

Een verrassende leegte is ontstaan aan het roer van het eerste team en terwijl namen zoals Zinédine Zidane en Laurent Blanc zijn getipt op het te vullen, leidt Solskjaer de race om de positie, waar de 45-jarige Noor tot het einde van het seizoen de leiding zou krijgen.

HOE ZIET DE TRAINERSCARRIÈRE VAN SOLSKJAER ERUIT ?

Solskjaer is sinds 2011 zelfstandig trainer, toen hij de leiding kreeg over Molde FK, hoewel hij nog nooit een baan heeft gehad zoals de omvang van Manchester United.

Hij heeft echter wel ervaring op trainersgebied bij de club. Na zijn afscheid als voetballer, gaf Sir Alex Ferguson hem een rol als spitsentrainer en een jaar later kreeg hij de leiding over het reserveteam.



Het was echter bij Molde dat hij de leiding kreeg over een eerste elftal. Hij startte op een ongunstige manier en verloor met 3-0 tegen het pas gepromoveerde Sarpsborg in zijn eerste wedstrijd waarin hij de leiding had, maar het eerste seizoen bleek een succes toen hij de club voor het eerst in de geschiedenis naar een landstitel leidde - een manier om hun honderdjarige bestaan te markeren.



​Hij bleek geen haast te hebben om terug te keren naar Engeland, waar hij de mogelijkheid om de leiding te nemen over Aston Villa in 2012 afsloeg.

"Ik heb al lang gezegd dat ik ambities heb om een Premier League-manager te zijn, maar ik heb geen enkele baan nagejaagd", zei de voormalige spits tegen die tijd tegen de media.



Hoewel nog een Tippeligaen​-titel volgde, bleek het volgende seizoen moeilijk en eindigde Molde op een teleurstellende zesde plaats.



​Het was op dit moment dat hij uiteindelijk besloot om naar de Premier League te verhuizen toen hij Malky Mackay verving als Cardiff City-manager.



​"Ik heb het geluk dat ik weer in de Premier League zit. Ik moest er natuurlijk met de familie over praten, maar het is een geweldige kans", zei Solksjaer destijds.



Hij was echter niet lang actief op het hoogste Engelse niveau omdat hij Cardiff niet van degradatie kon redden. Inderdaad, het lot verslechterde onder zijn leiding toen ze van de zestiende naar de laagste plaats zakten, slechts twaalf punten uit achttien wedstrijden pakten, 42 tegendoelpunten kregen en er slechts 17 maakten.



​Solskjaer hield nog een tijdje stand, maar een 1-0 nederlaag tegen Middlesbrough dat hen naar de vijftiende plek in het Championship bracht, zag hem in september 2014 ontslagen worden.



​In 2015 keerde hij terug naar Molde en heeft gestage vorm genoten terug in Noorwegen, met een paar tweede plaatsen in de Eliteserien.



Op 3 december tekende hij een contractverlenging van drie jaar bij de club, waarin gesteld werd: "Ik heb nooit verborgen dat ik het leuk vind om hier te zijn en ik ben blij dat ik het team verder heb kunnen ontwikkelen. We zijn langzaam maar zeker naar de top van de ranglijst gegaan en ik zou de komende jaren verdere ontwikkeling en verbetering willen zien in de zoektocht naar prijzen en Europees voetbal."

WAT BEREIKTE SOLSKJAER ALS SPELER?

Lees beneden verder

Solskjaer is een gezicht dat al bekend is bij fans van Macnhester United vanwege het enorme succes dat hij in elf jaar tijd als speler voor de club genoot.

Hij mocht zich in juli 1996 op 23-jarige leeftijd speler van the Red Devils noemen voor een bedrag van ongeveer 1,6 miljoen euro en bewees een geweldig succes te zijn op een moment dat hij een onbekende speler was buiten zijn geboorteland Noorwegen, waar hij uitblonk door 31 keer te scoren in 42 wedstrijden voor Molde, inclusief een hattrick in zijn thuisdebuut tegen Viking.

Tijdens zijn elf jaar op Old Trafford, werd 'the Baby-Facec Assassin' bekend als een van de geweldige super subs van de Premier League.



Inderdaad, hij heeft het record behaald voor gemaakte doelpunten als vervanger voor een enkel Premier League-team, met in totaal zeventien tijdens zijn carrière - een aantal dat later werd geëvenaard door Olivier Giroud toen hij bij Arsenal speelde.



Ongetwijfeld was zijn meest indrukwekkende prestatie in dit verband het scoren van vier doelpunten vanaf de bank in de wedstrijd tegen Nottingham Forrest in een 8-1 zege in het seizoen 1998/99, hoewel zijn meest memorabele bijdrage is geschreven in de lange geschiedenis van de club toen hij in blessuretijd scoorde in de Champions League-finale van 1999 tiijdens een 2-1 overwinning op Bayern München.



​Tijdens zijn tijd op Old Trafford speelde hij 359 keer voor United en scoorde 123 keer, waar zijn loyaliteit aan de club hem een fervent favoriet van de fans maakte. Hij won zes Premier League-titels en twee FA Cups, evenals de Champions League.



​Hij speelde ook 67 keer voor Noorwegen en scoorde 23 maal, waaronder tijdens het WK 1998 en Euro 2000.



​Als een van de grootste spelers van zijn land, werd hij geëerd tot Ridder van de Orde van Sint-Olav, Eerste Klasse - de hoogst mogelijke prijs.