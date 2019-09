Man Utd weer naar Leicester gedirigeerd: "Kan ze naar hoger niveau tillen"

Manchester United nam in de afgelopen transferperiode Harry Maguire over van Leicester City en mogelijk komt er weer een deal tussen beide clubs.

Volgens oud-speler Gary Pallister moeten the Red Devils op korte termijn opnieuw zakendoen in Leicester. Pallister denkt dat middenvelder James Maddison het kwakkelende een enorme boost zou kunnen geven.

"Er wordt de laatste tijd veel over Maddison gesproken in de media", vertelt Pallister in gesprek met BonusCodeBets. "Hij was zaterdag een van de uitblinkers tegen (2-1 overwinning voor Leicester, red.)."

"Maddison liet toen zijn kwaliteiten zien en had onnoemelijk veel energie. Daarnaast tekende hij voor het winnende doelpunt.Ik weet zeker dat Maddison Manchester United naar een hoger niveau kan tillen", geeft Pallister als advies mee aan zijn voormalige werkgever.

The Mancunians kunnen echter pas in januari een bod neerleggen bij Leicester, daar de Engelse transfermarkt over enkele maanden pas weer open gaat. "Manager Ole Gunnar Solskjaer moet de komende tijd alles op alles zetten om het maximale uit deze selectie te halen."

Pallister, die zelf jarenlang als centrumverdediger speelde bij Manchester United, kijkt met speciale interesse naar Maguire. "Ik zie hem als toekomstige aanvoerder van de club. Hij is de leider waar Manchester United al zo lang op wacht."

"Zijn leiderschapskwaliteiten komen nu al duidelijk naar voren. Maguire is zonder twijfel een van de beste centrale verdedigers in de Premier League."

Het elftal van Solskjaer, de huidige nummer acht, krijgt maandagavond bezoek van nummer vier .