Man Utd praat met Chinese club over verkoop Fellaini

De Belg speelt al vijfenhalf jaar op Old Trafford, maar zou in de komende weken kunnen vertrekken.

Manchester United heeft Goal bevestigd dat ze in gesprek zijn met een Chinese club over de mogelijke verkoop van Marouane Fellaini.

De Belgische middenvelder, die tijdens zijn vijfenhalf jaar op Old Trafford tot 177 wedstrijden kwam, was deze week het onderwerp van berichtgeving die hem aan Shandong Luneng Taishan linkten en zou het Theatre of Dreams kunnen verlaten.

Fellaini was een vaste waarde in de wedstrijdselectie tijdens José Mourinho's periode als manager, maar hij heeft tot nu toe slechts twee keer zijn opwachting gemaakt als invaller in de acht wedstrijden onder leiding van Ole Gunnar Solksjaer, waar Paul Pogba, Nemanja Matic en Ander Herrera verzekerd zijn van een basisplek. De Noor heeft groen licht gegeven voor een vertrek van Fellaini.

De Belgische international, die in 2018 de halve finale bereikte van het WK met zijn land, stapte in de zomer van 2013 voor ruim 32 miljoen euro over van Everton naar United, waar David Moyes destijds eindverantwoordelijke was, maar slaagde er niet in veel fans voor zich te winnen aangezien zijn komst samenviel met de neergang van de club als gevolg van de pensionering van Sir Alex Ferguson.

Hij werd uiteindelijk een vertrouwder lid van de ploeg eerst onder Louis van Gaal en daarna Mourinho en maakte veel belangrijke doelpunten. Meest recent was zijn winnende doelpunt in de negentigste minuut tegen Young Boys in november, waardoor United zich verzekerde van een plek bij de laatste zestien in de Champions League.

Mourinho vreesde aanvankelijk dat Fellaini niet bij de club zou blijven voor het seizoen 2018/19 nadat het contract van de middenvelder eind vorig seizoen bijna afliep, maar United kondigde eind juni aan dat Fellaini een nieuwe overeenkomst voor twee jaar had gesloten.

Echter, de 31-jarige lijkt nu klaar te zijn om de club slechts zeven maanden later te verlaten, waarbij de Chinese transfermarkt open blijft tot 28 februari voordat de Chinese Super League 2019 van start gaat.

Als zodanig mag United nog spelers verkopen nadat de Europese markt op 31 januari sluit, waardoor de geïnteresseerde clubs vier weken de tijd hebben om een deal te sluiten met de man die vier prijzen won bij the Red Devils.