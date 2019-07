Man Utd opent gesprekken met Juve over ruildeal Dybala & Lukaku

The Red Devils zijn de gesprekken begonnen om de spits vast te leggen, waarbij I Bianconeri de Belgische international naar Turijn wil halen.

heeft de gesprekken geopend met om Paulo Dybala vast te leggen. Zijn komst hangt samen met een ruildeal waarbij Romelu Lukaku betrokken is.

De Italiaanse landskampioen heeft zich gemend in de strijd om de Belgische aanvaller, nadat de eerste onderhandelingen tussen United en op niets zijn uitgelopen. Een deal met Juve biedt mogelijk uitkomst.

De gesprekken over de 25-jarige Dybala, die in 2015 Palermo verruilde voor Turijn, bevinden zich in een zeer vroeg stadium. United kan van hem de grote aankoop van de zomer maken, na de eerdere komst van Daniel James en Aaron Wan-Bissaka.

United is deze voorbereiding tot dusver afgestapt van de 4-3-3 formatie van het vorige seizoen. In plaats daarvan is er gekozen voor 4-2-3-1, waarbij het hoge drukzetten tot nu toe kenmerkend is voor hun spel.

Met de nieuwe formatie, kan de toevoeging van een speler als Dybala hun aanval nieuw leven inblazne. De Argentijnse international werd al snel een ster op de nummer 10-positie voor la Veccia Signora na zijn komst en scoorde 68 keer in zijn eerste drie seizoenen bij de club. Hij kon afgelopen seizoen, na de komst van Cristiano Ronaldo, op minder speeltijd rekenen en daarom zou hij wel openstaan voor een nieuwe uitdaging.

Ondertussen is de komst van Bruno Fernandes nog allerminst zeker. De Portugese middenvelder staat op de verlanglijst van Manchester, maar recente berichtgeving dat er binnenkort een deal kan worden gesloten met is voorbarig.