Man Utd nadert akkoord over komst Mandzukic van Juventus

De Engelse club is vol vertrouwen dat de Kroatische aanvaller in januari de overstap gaat maken van de Serie A naar de Premier League.

nadert een akkoord over een winterse transfer van Mario Mandzukic. Een bod van 10 miljoen euro wordt naar verwachting geaccepteerd door , dat hem graag van de loonlijst wil schrappen.

Mandzukic gaat naar verwachting een contract tekenen voor anderhalf jaar. Daarbij strijkt hij in totaal een som van zo'n acht miljoen euro op aan salaris en in ruil worden doelpunten en assists van hem verwacht.

Sinds de openingswedstrijd van dit seizoen (4-0 winst tegen ) slaagde de club van trainer Ole Gunnar Solskjaer er niet meer in om meer dan een keer te scoren in een wedstrijd.

De ploeg staat momenteel twaalfde en is naarstig op zoek naar een ervaren versterking die op korte termijn een tegenmiddel vormt voor de lage klassering op de ranglijst.

Mandzukic kende vier goede jaren bij Juventus sinds hij in 2015 overstapte van . Hij won vier landstitels en scoorde 44 keer in 162 optredens.

De nieuwe trainer Maurizio Sarri ziet echter geen heil meer in de aanwezigheid van de 33-jarige aanvaller. Mandzukic past in zijn beleving niet bij het spel wat hij graag wil voorschotelen aan het publiek.

De oud-speler van speelde dit seizoen nog geen enkele minuut mee in de en is niet eens opgenomen in de selectie voor de .

Juventus heeft afgelopen zomer geprobeerd om Mandzukic aan een andere club te slijten en bood hem zelfs ook aan bij Manchester United, maar tot een akkoord kwam het destijds niet.

De verliezend WK-finalist van 2018 bedankte zelf voor een avontuur bij Al-Rayyan uit Qatar. Vanuit China en de Verenigde Staten is er ook interesse voor zijn diensten, maar United denkt de beste papieren te hebben.

Lees beneden verder

Van Mandzukic wordt verwacht dat hij de druk op de schouders van Marcus Rashford kan verlichten. De Engelse spits heeft het zwaar nu zijn aangevers Anthony Martial en Paul Pogba geblesseerd zijn.

=United had tot afgelopen zomer ook beschikking over Romelu Lukaku en Alexis Sanchez, maar het tweetal mocht vertrekken naar .

Een poging om Fernando Llorente te strikken als vervanger liep op niks uit omdat hij voor koos. Zodoende zet de club in januari alles op alles om Mandzukic binnen te halen.