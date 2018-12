Man Utd heeft meer tegendoelpunten dan heel seizoen 2017/18

Manchester United ging zondag met 3-1 onderuit tegen Liverpool en de achterstand op de koploper is nu negentien punten.

Manchester United heeft nu 29 tegendoelpunten in de Premier League dit seizoen, wat evenveel is altijd tijdens het volledige seizoen 2017/18.

Het heeft the Red Devils slechts zeventien wedstrijden gekost om het totaal te evenaren, twee wedstrijden voor de helft van het seizoen, en het hoogste aantal in deze fase van het seizoen sinds 1962/63.

De ploeg van José Mourinho bouwde een repuatie op van robuust verdedigen en was moeilijk te doorbreken op weg naar een tweede plek afgelopen seizoen, waar Manchester City landskampioen werd.

De nederlaag van zondag betekent dat United nu elf punten achterstand heeft op plek nummer vier, de positie die recht geeft op deelname aan de Champions League, nadat Chelsea met 2-1 te sterk was voor Brighton & Hove Albion.

United's verdediging kreeg een flinke klap voor de aftrap toen Chris Smalling, die zaterdag een nieuw contract tekende, tijdens de warming-up een blessure opliep en moest worden vervangen door Eric Bailly.

Bailly begon in een achter-vijf voor de Rode Duivels, hoewel Mourinho ervoor koos om over te schakelen naar een achter-vier in de tweede helft, waardoor Marouane Fellaini voor Diogo Dalot op het interval werd ingezet.

De manager was kritisch over het falen van zijn club om afgelopen zomer een center-back te tekenen, omdat ze zagen dat pogingen om verdedigers te beschermen zoals Harry Maguire en Jerome Boateng afgewezen werden.

Mourinho heeft naar verluidt Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly zijn belangrijkste doelwit gemaakt in januari, omdat hij ernaar streeft de problemen van de Rode Duivels aan de achterkant te ondersteunen.

United heeft nog drie games over voordat het raam opengaat, terwijl ze reizen om Cardiff City volgend weekend te promoten voor thuiswedstrijden tegen Huddersfield en Bournemouth tijdens de feestperiode.

United's defence did suffer a blow before kick-off when Chris Smalling, who signed a new contract on Saturday, suffered an injury in the warm-up and had to be replaced by Eric Bailly.

Bailly started in a back five for the Red Devils although Mourinho opted to switch to a back four in the second half, bringing on Marouane Fellaini for Diogo Dalot at the interval.

The manager was critical of his club's failure to sign a centre-back last summer as they saw efforts to secure the services of defenders like Harry Maguire and Jerome Boateng turned down.

Mourinho has reportedly made Napoli defender Kalidou Koulibaly his top target in January as he aims to shore up the Red Devils' problems at the back.

United have three games left before the window opens, as they travel to promoted Cardiff City next weekend before home games against Huddersfield and Bournemouth over the festive period.