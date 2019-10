Man Utd-flop aast op sportieve revanche: "Wil de Champions League winnen"

Alexis Sánchez is blij met zijn tijdelijke verhuizing naar de Serie A.

De Chileen verruilde in de afgelopen transferperiode op huurbasis voor . Sánchez beleeft naar eigen zeggen weer plezier aan het voetbal, waar de periode bij the Red Devils vooral werd gekenmerkt door tegenslag.

"Ik ben bij Internazionale weer een beetje van het voetbal gaan houden", stelt Sánchez op de website van de UEFA. "Ik kende de trainer (Antonio Conte, red.) al en ook een aantal van de spelers. Ik geloof echt dat de club bezig is met mooie dingen voor de toekomst. Volgens mij heeft Internazionale de afgelopen zeven, acht jaar niets gewonnen. Mijn liefde voor voetbal en honger naar succes komen hier samen."

Sánchez steekt zijn ambities voor deze voetbaljaargang niet onder stoelen of banken. "Iedere speler wil toch heel graag de winnen. Je zit in dit toernooi om te winnen, niet alleen maar om mee te doen. Dat moet elke speler toch motiveren en iedereen bij Internazionale moet dolblij zijn dat er weer in de Champions League wordt gespeeld." Het elftal van Conte staat woensdagavond tegenover , de voormalige werkgever van Sánchez.

De huurling van Internazionale kijkt met een goed gevoel terug op de Spaanse episode van zijn loopbaan. "Bij Barcelona heb ik veel geleerd om mijzelf te verbeteren", aldus de ervaren aanvaller. "Ik had ploeggenoten die wereldkampioen waren geworden en elke dag bezig waren om zichzelf te verbeteren. Toen ik daar begon werd door iedereen gezegd dat ik bij het beste Barcelona ooit terecht was gekomen."

"Josep Guardiola, Lionel Messi, Xavi en Andrés Iniesta, die er nu niet meer zijn. En natuurlijk Carles Puyol, de beste aanvoerder die ik ooit heb meegemaakt."