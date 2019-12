Man United stelt weer teleur; Leicester wipt dankzij VAR over Man City heen

Manchester United is er zondagmiddag niet in geslaagd om te winnen van promovendus Aston Villa (2-1).

Jack Grealish opende op zeer fraaie wijze de score voor de bezoekers, waarna Marcus Rashford de stand nog voor rust gelijk trok. Na rust scoorden beide ploegen nog een keer. won voor de zesde keer op rij, ditmaal van (2-1).

De winnende treffer van Kelechi Iheanacho ver in blessuretijd werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar de VAR besliste anders. Leicester wipt derhalve over heen en staat nu tweede in de Premier League.

- Aston Villa 2-2

Het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer kende een slechte start op Old Trafford, daar Grealish met een geweldig afstandsschot op de proppen kwam na elf minuten. David De Gea was volstrekt kansloos.

Na een halfuur spelen werd een treffer van Trezeguet afgekeurd wegens buitenspel, na goed voorbereidend werk van Grealish. Kort voor rust kopte Rashford de gelijkmaker binnen, al werd de treffer later aangemerkt als een eigen doelpunt van Villa-keeper Tom Heaton.

Halverwege de tweede helft kopte Victor Lindelöf Manchester United op voorsprong. De euforie was van korte duur, want neo-international Tyrone Mings liet De Gea kansloos met een bekeken inzet, waardoor Villa knap een punt pakte.

Lees beneden verder

Leicester City - Everton 2-1

The Foxes werden in het King Power Stadium lange tijd in bedwang gehouden door Everton. De bezoekers uit namen halverwege de eerste helft brutaal de leiding, toen Richarlison met een fraaie kopbal doelman Kasper Smeichel het nakijken gaf.

Leicester leek een strafschop te krijgen na een halfuur spelen vanwege een overtreding van Mason Holgate op Ben Chilwell. Op aanraden van de VAR bleef een penalty echter uit. Wie anders dan Jamie Vardy redde na rust een punt voor Leicester.

De topschutter knalde van dichtbij raak in de 68ste minuut. Ver in blessuretijd sloeg het noodlot alsnog toe voor Everton. Iheanacho kreeg dankzij de VAR het doelpunt toegekend, tot grote vreugde van alles en iedereen bij Leicester.