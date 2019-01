Man United slaat grote slag en meldt contractverlenging tot 2024

Anthony Martial heeft zijn contract bij Manchester United verlengd, zo meldt de Engelse topclub donderdagmiddag trots via de officiële kanalen.

De aanvaller ligt nu tot de zomer van 2024 vast, waarbij de club de optie heeft om de deal met een jaar te verlengen. Martial maakte in september 2015 zijn debuut voor United en speelde sindsdien 161 duels voor de club.

Martial werd de afgelopen maanden in verband gebracht met een vertrek bij the Red Devils , onder meer vanwege zijn naar verluidt moeizame relatie met de inmiddels vertrokken José Mourinho. De 23-jarige buitenspeler, die vóór de contractverlenging nog tot komende zomer vastlag met een cluboptie om met een jaar te verlengen, laat op de clubsite weten blij te zijn met de nieuwe overeenkomst.

“Ik geniet van mijn tijd bij de club. Vanaf de dag dat ik speler ben van Manchester United voel ik mij onderdeel van de familie. Ik ben vereerd en ook overdonderd door de warmte en liefde van de fans, die mij blijven verbazen met hun ongelooflijke support. Ik wil graag Ole Gunnar Solskjaer en zijn staf bedanken voor hun vertrouwen in mij en dat ze mij naar een hoger niveau tillen.”

“Deze club draait helemaal om het winnen van prijzen en ik weet zeker dat de volgende trofee niet ver weg is”, besluit de Fransman. Martial kwam in 2015 over van AS Monaco, dat circa zestig miljoen euro ontving voor de aanvaller. Tot op heden heeft Martial 161 wedstrijden gespeeld voor de grootmacht, waarin hij 46 doelpunten en 27 assists produceerde.