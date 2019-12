Man United-manager Solskjaer vergelijkt Rashford met Ronaldo

Ole Gunnar Solskjaer, de manager van Manchester United, ziet gelijkenissen tussen Marcus Rashford en Cristiano Ronaldo.

De Noorse manager denkt dat Rashford genoeg potentie heeft om het niveau van de illustere Portugees te halen. Afgelopen weekend scoorde de Engelsman vanuit een penalty in de beladen derby tegen , die United verrassend met 1-2 won. In totaal was Rashford dit seizoen dertien keer trefzeker, waarvan tien keer in de Premier League.

Cristiano Ronaldo won met The Red Devils drie landstitels voordat hij in 2009 vertrok naar . "Het is heel makkelijk om die twee met elkaar te vergelijken, ja", aldus Solskjaer. "Zowel qua skills, lichaamsvorm, houding en eigenschappen."

Lees beneden verder

"Ik wil het niet hebben over het aantal doelpunten. Als Marcus positief blijft en zich focust op het creëren van kansen en voor het doel komen, dan zal hij blijven scoren." Inmiddels heeft de 22-jarige aanvaller 58 goals in 191 officiële wedstrijden achter zijn naam staan.

Rashford scoorde deze jaargang op de openingsdag tweemaal tegen (4-0), maar daarna voegde hij er slechts één treffer in zeven competitieduels aan toe. Na zijn goal op 20 oktober tegen begon hij echter aan een opvallende reeks: de jongeling vond tien keer het doelnet in zijn laatste tien United-duels.

Namens de Engelse nationale ploeg scoorde Rashford bovendien driemaal in de laatste drie interlands. , de nummer vijf van de Premier League, krijgt zondag op bezoek en speelt eerst donderdagavond in de tegen (thuis).