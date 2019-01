"Man United is perfect voor De Ligt, Barcelona voor De Jong"

Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong worden door vrijwel elke Europese grootmacht gevolgd en volgens John van Loen springen twee clubs er voor hen uit.

De voormalige spits van de Amsterdammers vindt dat voor beide spelers één specifieke club een uitstekende optie zou zijn. "Barcelona is de beste club voor De Jong, want zijn spelen voetbal in plaats van kick and rush. Hij is aan de bal erg goed", vertelt Van Loen aan Goal. "En ik denk dat Manchester United perfect is voor De Ligt. Hopelijk weigert hij de aanbieding van Juventus. Italiaans voetbal past niet bij hem en de Premier League is veel beter en sterker."



Voordat het van een zomertransfer komt, krijgen De Ligt en De Jong eerst nog de kans om tegen Real Madrid hun talent te laten zien. Ajax krijgt de titelverdediger van de Champions League op 13 februari op bezoek in Amsterdam. De return is drie weken later. "Ik denk dat Ajax gaat winnen", aldus Van Loen, die met de club in 1992 de UEFA Cup veroverde.



"Ik weet dat de spelers van Real Madrid heel veel ervaring hebben en ik zie ze iedere week spelen. Ik heb ook hun wedstrijden op het WK voor clubteams gezien, waar ze van hele normale teams wonnen. Ajax speelt op dit moment beter." De zevenvoudig Oranje-international voorspelt bovendien dat Liverpool de Champions League gaat winnen. "Barcelona en Juventus zijn niet goed in de knock-outfase en ik denk dat zij het niet halen."



"Zij hebben weliswaar speciale spelers als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, maar Liverpool heeft Mohamed Salah. Hij kan uitblinken, omdat anderen voor hem het vuile werk opknappen." Van Loen houdt overigens rekening met een soort leegloop bij Ajax. "Ik hoop dat er behalve De Jong en De Ligt verder niemand vertrekt, maar ik denk dat Hakim Ziyech, Nicolás Tagliafico, André Onana en Donny van de Beek ook wel eens kunnen gaan."