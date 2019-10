Man United is een rotzooi: Hoelang krijgt Solskjaer nog de kans?

De sombere 1-0 nederlaag bij degradatiekandidaat Newcastle United betekent dat de Engelse recordkampioen al elf uitduels niet heeft gewonnen.

Ole Gunnar Solskjaer probeerde wanhopig zijn boodschap over te brengen op Fred.

mocht een hoekschop nemen, maar de manager maakte zich niet zo druk om het aanvallende gedeelte bij die spelhervatting.

In plaats daarvan was hij al bezig met hoe zijn team ervoor zou staan als er een counteraanval zou volgen.

Hij vouwde zijn handen om zijn mond en schreeuwde naar de Braziliaanse middenvelder en vervolgens ook naar Marcos Rojo. De organisatie stond niet goed en hij wist het.

Als Newcastle de hoekschop zou wegwerken, zouden er problemen ontstaan. Solskjaer had Fred een stukje naar achteren nodig om een eventueel gat te dichten. Maar zijn inspanningen waren tevergeefs. Fred ontving de boodschap te laat en het veld lag helemaal open.

Allan Saint-Maximin galoppeerde de ruimte in, de bron van de meeste ellende voor United op een ellendige zondagmiddag in Newcastle. De Fransman legde de bal aan de buitenkant van hem af bij Jetro Willems.

De Nederlandse linkspoot wist daarna Matty Longstaff te vinden en vanaf dat moment kwamen dromen uit.

In een flits kregen we duidelijk te zien hoe Solskjaer er maar niet in slaagt om ervoor te zorgen dat zijn spelers doen wat hij wil.

De prijs die United ervoor betaalde was zwaar, want het tegendoelpunt bleek fataal te zijn.

United zat de hele zomer achter Newcastle-middenvelder Sean Longstaff aan en het was zijn 19-jarige broertje Matty die bij zijn Premier League-debuut het enige doelpunt van de middag produceerde. De matchwinner had voor rust ook al kunnen scoren, toen zijn poging de lat raakte.

En het is niet zo dat Newcastle op voorhand een ploeg was om voor te vrezen. Solskjaer leek niet eens de meest door een crisis geteisterde leerling van Sir Alex Ferguson te zijn die momenteel een Premier League-elftal coacht.

Die dubieuze hoorde mogelijk bij Steve Bruce, in de dugout van de tegenstander. Na de 5-0 nederlaag van vorige week tegen stonden The Magpies weg te kwijnen in de onderste regionen van de ranglijst.

Bovendien had Bruce in 22 eerdere pogingen als manager nog nooit van zijn voormalige werkgever gewonnen. Als er ooit een geschikte dag zou komen voor Solskjaer om het tij te keren, dan was het zondag op St. James' Park.

Nogmaals, United faalde.

Er was eigenlijk nauwelijks iets positiefs te halen uit het vertoonde spel. Het was één grote rotzooi.

De meest prominente aanvallende speler is op dit moment Daniel James, maar hij heeft het moeilijk, tenzij hij ruimte heeft om in te counteren. De ruimte die United aan Saint-Maximin gaf bij het doelpunt van Longstaff.

Marcus Rashford was opnieuw onzichtbaar. Zijn collega-spits van de tegenstander, Joelinton, kwam vaker aan de bal, terwijl hij tien minuten na de pauze al werd gewisseld. Rashford speelde de wedstrijd uit.

Solskjaer heeft geen idee hoe hij zijn spelers dichterbij Rashford kan krijgen om combinatievoetbal te spelen. De Engelse international loopt er nogal verloren bij.

Achter hem was, ogenschijnlijk, Juan Mata. Solskjaer was voor rust een eeuwigheid bezig om de Spanjaard naar de rechterkant van de aanval te lokken, om de bal daar in de voet te krijgen.

Niets werkte en Mata werd halverwege de tweede helft vervangen voor Mason Greenwood. Een tiener die nu al meer dan een redelijke verwachting op zijn schouders krijgt.

De manager vroeg eerder al aan Axel Tuanzebe om zijn passes het middenveld in te spelen, in plaats van naar links of naar rechts. Elke keer als hij Harry Maguire of Diogo Dalot aanspeelde, smeekte Solskjaer om de volgende pass vooruit te spelen.

Tuanzebe kan het niet of hij doet het gewoon niet. En dus was een potentiële toevoerlijn al gebroken voordat hij ooit in gebruik was genomen.

Zo ging dat op het hele veld; foute combinaties, spelers die elkaars intenties niet begrepen, spelers die stil stonden om teamgenoten dichterbij te laten komen.

Een schamel lichtpuntje in de tweede helft was de ruimte die Andreas Pereira aan de linkerkant vond, maar zelfs zijn twee beste voorzetten vonden in het centrum geen teamgenoot.

United's beste kansen op een doelpunt leken uit spelhervattingen te moeten komen. Aan het einde van de eerste helft miste Maguire het doel toen hij de bal voor het inkoppen kreeg.

United was gedoemd om wéér een uitwedstrijd te verliezen.

Elf wedstrijden op 'vreemde bodem' in alle competities zonder overwinning. Een catastrofale reeks die teruggaat tot de memorabele -avond in Parijs in maart.

Bovendien verzamelde United slechts zeventien punten in achttien competitieduels sinds die zege op Paris Saint-Germain in het Parc des Princes, de wedstrijd die de clubleiding ervan overtuigde dat Solskjaer een nieuw contract verdiende.

Daags na de nederlaag in Newcastle kan hij wijzen naar de blessures bij Paul Pogba, Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw en Victor Lindelöf. Iedere ploeg zou het heel lastig krijgen als zoveel spelers niet inzetbaar zouden zijn.

Maar het probleem is dat Manchester United ook worstelt als iedereen fit is. En de volgende wedstrijd is tegen .

Hoeveel tijd gaat Solskjaer nog krijgen voordat het experiment wordt afgeblazen?