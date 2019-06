'Man United is bij bod van 84 miljoen bereid mee te werken aan transfer'

Manchester United staat niet onwelwillend tegenover een vertrek van Romelu Lukaku.

De Belgische aanvaller wordt in verband gebracht met een transfer naar en mag deze zomer voor het juiste bedrag vertrekken, zo klinkt het vanuit Engeland.

Ofschoon Inter officieel nog geen bod heeft uitgebracht op Lukaku, is wel bereid om te luisteren naar eventuele aanbiedingen. De 26-jarige spits kende afgelopen seizoen met 12 doelpunten in 32 Premier League-optredens geen denderend voetbaljaar en kan nu nog de hoofdprijs opleveren, zo wordt er geredeneerd op Old Trafford.



Het contract van Lukaku loopt nog door tot de zomer van 2022 en onder meer Sky Sports verwacht dat een som van ongeveer 84 miljoen euro voldoende zou moeten zijn voor Inter om die verbintenis af te kopen. Nieuwbakken Inter-trainer Antonio Conte is een fervent bewonderaar van Lukaku en wilde de spits in 2017 al naar halen. Lukaku koos er toen echter voor te verruilen voor Manchester United.



Op dit moment lijkt de komst van Lukaku voor Inter financieel nog niet haalbaar. Een bron rondom de Italiaanse grootmacht vertelt aan Sky Sports dat i Nerazzurri allereerst een kleine 35 miljoen euro moeten ophalen op de transfermarkt, alvorens de komst van Lukaku überhaupt reëel is. Mogelijk biedt een vertrek van sterspeler Mauro Icardi soelaas voor Inter.