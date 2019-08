Man United in de problemen, Pépé een ster en vijf tactische lessen voor het nieuwe Premier League-seizoen

De Engelse topdivisie gaat vrijdagavond van start en Goal bekijkt daarom de meest interessante effecten van de zomerse transferperiode.

Na een fascinerend voorseizoen, met een aantal grote transfers, wordt komend weekend de eerste speelronde van het nieuwe Premier League-seizoen afgewerkt.

Goal doorloopt de vijf meest interessante tactische vragen die kunnen worden gesteld naar aanleiding van de gebeurtenissen op de transfermarkt.

1) Ndombele & Lo Celso stimuleren Spurs

Tanguy Ndombele zou wel eens de beste aanwinst van deze zomer kunnen zijn. De belangrijkste zwakte van Tottenham in 2018/19 was het wat saaie spel centraal op het middenveld, waardoor de ploeg soms moeizaam speelde en inspiratieloos was. Dat was een belangrijke reden waarom de Londenaren liefst dertien competitieduels verloren. Manager Mauricio Pochettino heeft nu eindelijk een speler erbij die het tempo kan verhogen.

Ndombele's meest opvallende eigenschap is zijn vermogen om zich door een overvol middenveld te werken. Net als bij Mousa Dembélé in zijn beste dagen creëren zijn dribbels ruimte en wordt het spel onverwachts opengebroken. Zo wordt een ongevaarlijke situatie ineens omgezet in een tegenaanval.

Terwijl Eric Dier, Moussa Sissoko en Harry Winks de bal te vaak zijwaarts spelen - vooral tegen zwakkere tegenstanders - zal Ndombele zijn snellere teamgenoten vaker de diepte in sturen. En daar worden Heung-min Son, Dele Alli, Lucas Moura en Harry Kane alleen maar gevaarlijker van.

Nieuwkomer Giovani Lo Celso, een soort geavanceerde versie van Christian Eriksen, kan het spel van de Spurs ook leuker maken. De runs van Dele Alli zorgden eerder vaak voor een disconnectie tussen het middenveld en de aanval en Lo Celso zou dat zeker kunnen fixen.

De problemen van de -finalist waren vorig seizoen echter ook te wijten aan de terugval van Danny Rose en Kieran Trippier. Pochettino's tactiek is gebaseerd op aanvallende vleugelverdedigers die het veld lang maken en diagonale passes kunnen ontvangen. Maar in 2018/19 moesten de Spurs de verdediging van de tegenstander vaak centraal zien te ontgrendelen.

Trippier is vertrokken naar , wat betekent dat er veel wordt verwacht van Serge Aurier. Ondertussen lijkt Rose plaats te moeten maken voor de getalenteerde, maar nog wat naïeve Ryan Sessegnon. Tottenham is achterin op de vleugels mogelijk wat zwakker geworden.

2) Een verontrustende zomer voor Man United?

haalde een nieuwe centrumverdediger, kocht één van de meest veelbelovende rechtsbacks ter wereld, voegde een talentvolle jonge vleugelspeler aan de selectie toe en lijkt Paul Pogba voor de club te behouden. Pep Guardiola en Rio Ferdinand durfden al te voorspellen dat United gaat meedoen om de landstitel. Maar als je goed kijkt, zie je dat Ole Gunnar Solskjaer's team vanuit een tactisch perspectief in de problemen zit.

Een goede reeks na de komst van Solskjaer in december redde United van een rampzalig seizoen, aangezien er buiten die periode maar 34 punten werden gepakt in 26 competitieduels.

United pakte in de sterke fase acht 'onverwachte punten', zoals bleek uit Opta's cijfers voor verwachte doelpunten (xG). Dat cijfer wordt bepaald door voor verschillende variabelen van een doelpoging de kwaliteit te meten. Zelfs als je dat buiten beschouwing laat, kun je er niet omheen dat United vorig seizoen nogal afhankelijk was van Ander Herrera en Pogba. De eerste heeft de club verlaten en de tweede wil eigenlijk ook weg.

Herrera's vermogen om de linies met elkaar te verbinden en het baltempo hoog te houden was cruciaal in die eerste weken van Solskjaer, toen Pogba en Jesse Lingard een hoger niveau wisten te halen.

United is er niet in geslaagd om Herrera te vervangen, terwijl Pogba waarschijnlijk geen hoog niveau zal halen als hij ongelukkig is. Dat betekent dat het tactisch onbeholpen United van april en mei, toen er slechts acht punten werden verzameld in negen speelronden, de standaard blijft.

Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire en Daniel James kunnen niet veranderen dat Solskjaer een statisch en verouderd middenveld heeft. Ook kunnen de nieuwelingen de breuk tussen middenveld en aanval niet herstellen die ervoor zorgde dat tegen het einde van vorig seizoen de doelpunten opdroogden.

3) Pépé geeft de broodnodige incisie

Arsenal-fans klaagden vorig seizoen regelmatig dat manager Unai Emery geen waarneembaar tactisch plan had. Zijn teams bij lokten tegenstanders uit de tent door terug te zakken en dan ineens in een veel hoger tempo te counteren. Maar Arsenal speelde vaak veel te moeizaam. De komst van Nicolas Pépé moet daar verandering in brengen.

Pépé's trucs en directheid vanaf de vleugels maken van hem een belangrijke upgrade van Alex Iwobi. Daardoor kunnen The Gunners eindelijk gaan spelen met de scherpzinnigheid die Emery's drievoudige -winnaars definieerde.

Lucas Torreira en Matteo Guendouzi blijven zichzelf ontwikkelen en zouden op den duur de juiste middenvelders moeten zijn om de druk van tegenstanders aan te kunnen en snelle counters te creëren. Een aanvallend trio van Pépé, Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette zouden het verlies van Aaron Ramsey kunnen goedmaken.

Emery zal soms de tactische samenhang echter nog steeds missen, tenzij de club voor het einde van de week één of twee centrumverdedigers haalt. Onnodige fouten, slechte positionering en belabberde passes onder druk zorgen ervoor dat Shkodran Mustafi en Sokratis de pogingen van Emery ondermijnen om snel aanvallend voetbal te spelen.

4) West Ham kan de top 6 aanvallen

Het jaar 2018/19 was het perfecte overgangsjaar voor Manuel Pellegrini bij . De Chileen stapte van een 4-2-3-1-formatie over naar een robuuster 4-3-3 met countervoetbal. The Hammers genoten van een opwaarts traject waarin Declan Rice zich ontpopte als een verdedigende middenvelder, terwijl Ryan Fredericks een solide rechtsback blijkt te zijn. Centraal achterin vormen Issa Diop en Fabián Balbuena een sterk duo.

De 1-0 overwinning op Tottenham in april, gevolgd door twee zeges op en , bewezen dat West Ham kan meedoen om een plek in de top 6 als er een subtielere spelmaker en een goaltjesdief bij zou komen. Met de komst van Pablo Fornals en Sébastien Haller hebben de Londenaren de verwachtingen overtroffen.

Fornals is een uitstekende aanvallende middenvelder die bij bekend werd om zijn uiterst precieze steekpasses. Zijn technische vaardigheden in de tegenaanval moeten ervoor zorgen dat West Ham minder vaak afhankelijk is van Felipe Anderson en meer via het middenveld kan werken.

Anderson en Manuel Lanzini zullen profiteren van het spelinzicht van Fornal. Daardoor hoeft de ploeg zich niet meer alleen te richten op diagonale ballen van Mark Noble richting de vleugels en wordt het aanvalsspel van Pellegrini's ploeg dus gevarieerder.

Het vertrek van Marko Arnautovic is een geluk bij een ongeluk. Haller, vorig seizoen goed voor vijftien goals en negen assists in de , is een klinische afmaker die veel harder zal werken dan de Oostenrijker ooit deed. Met Lanzini, Anderson, Fornals en Andriy Yarmolenko die hem kunnen bedienen kan Haller met gemak de tien goals overtreffen die Arnautovic in 2018/19 produceerde.

5) Villa wordt vermakelijk om te zien

Het is heel moeilijk te voorspellen hoe Aston Villa het dit seizoen gaat doen. Er is verstandig en goed ingekocht, maar het zal niet meevallen om twaalf aanwinsten tegelijk in te passen.

Nieuweling Douglas Luiz van vormt met John McGinn en Jack Grealish een drietal op het middenveld dat misschien wel het niveau van een club uit de top 6 heeft. Toch kan de aanvalsgerichte tactiek van manager Dean Smith naïef zijn voor een ploeg die net is gepromoveerd.

De late stijging van Villa op de ranglijst van de Championship was vorig seizoen een gevolg van veel balbezit en zeer aanvallende opstellingen. Box to box speler Conor Hourihane was tijdens die reeks de meest defensieve middenvelder.

Smith heeft al beloofd dat Villa ook in de Premier League zeker niet achterover wil leunen. Maar aangezien Luiz nog geen werkvergunning heeft, lijkt de promovendus defensief nog niet sterk genoeg te zijn voor dit niveau.

Tyrone Mings en Björn Engels is een goed (maar onervaren) centraal verdedigingsduo, maar met Hourihane daarvoor en Matt Targett en Frédéric Guilbert die vanaf de vleugels naar voren stormen, heeft Villa dan echt de verdedigende kwaliteiten om progressief op balbezit te spelen?

Of de ploeg nu voor een verrassing gaat zorgen of achterin uit elkaar valt, één ding is zeker: wedstrijden van Aston Villa worden dit seizoen vast heel amusant.