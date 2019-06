'Man United heeft maximaal 120 miljoen over voor 19-jarig toptalent'

João Félix wordt al maanden in verband gebracht met een overstap naar praktisch de gehele Europese top, maar Benfica houdt vooralsnog de poot stijf.

De Portugese topclub liet onlangs bij monde van algemeen directeur Domingos Soares weten dat de negentienjarige aanvaller alleen mag vertrekken als aan zijn transferclausule van 120 miljoen euro wordt voldaan en tot dusver is niemand bereid geweest om dat bedrag op tafel te leggen.

De Correio da Manhã meldt nu echter dat nu toch van plan is om in de buurt van die som te komen. Volgens de grootste krant van Portugal zijn the Red Devils bereid om een vaste som van negentig miljoen euro op tafel te leggen voor Félix en dat bedrag kan door middel van een aantal bonussen nog eens met dertig miljoen oplopen.



Manchester United heeft naar verluidt nog geen officiële aanbieding neergelegd bij en moet eerst een aantal spelers verkopen voordat het zich in Lissabon kan melden. Voorzitter Luís Filipe Vieira is zich er echter wel van bewust dat het bod eraan zit te komen en de preses is van plan om de Engelsen een teleurstellende boodschap mede te delen. Os Águias willen namelijk alleen zakendoen als de 120 miljoen euro in een keer op tafel komt en niet afhankelijk zijn van het al dan niet behalen van een aantal clausules.



Félix is ook bij een aantal andere Europese grootmachten nog altijd onderwerp van gesprek. heeft volgens berichten uit Engeland in de afgelopen week met Benfica om de tafel gezeten om een eventuele transfer te bespreken. heeft zich volgens Marca juist weer teruggetrokken uit de strijd: de Koninklijke wil zich compleet richten op het afronden van de komst van Eden Hazard en kan daarbij geen afleidingen gebruiken.