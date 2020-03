'Man United heeft beste papieren voor duurste Premier League-transfer ooit'

Manchester United heeft momenteel met de 105 miljoen euro die werd betaald voor Paul Pogba al het transferrecord voor de Premier League in handen.

De kans lijkt zeer aanwezig dat the Red Devils daar aankomende zomer zelf overheen zullen gaan. The Telegraph weet maandag namelijk te melden dat duidelijk de beste papieren in handen heeft voor de komst van Jadon Sancho.

Het talent van wordt in verband gebracht met zo'n beetje de gehele Engelse top, terwijl ook Paris Saint-Germain geïnteresseerd zou zijn.

Manchester United heeft volgens bovengenoemde Engelse krant echter een flinke voorsprong op de concurrentie, aangezien met Hakim Ziyech al een nieuwe aanvaller heeft gehaald, terwijl het aanvalstrio Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah niet uit elkaar wil halen.

Een mogelijk obstakel voor Manchester United vormt wel dat Sancho's oude club de optie heeft om ieder bod op de dribbelaar te evenaren.

De concurrentie bij the Citizens is echter fors, waardoor Sancho waarschijnlijk de voorkeur aan een verhuizing naar Old Trafford geeft.

Manchester City heeft bovendien naar verluidt andere prioriteiten in de zomers transferperiode en het is nog duidelijk of de Europese uitsluiting van de club voor de komende twee seizoenen blijft staan.

Borussia Dortmund vraagt volgens de berichtgeving meer dan 115 miljoen euro voor Sancho, die aankomende zomer nog twee jaar vastligt in Duitsland.

De persoonlijke eisen van het kamp van de Engels international vormen naar verluidt geen probleem voor Manchester United, dat bereid is om Sancho een weeksalaris van meer dan 230 duizend te bieden.

Die Borussen lijken zich overigens niet zomaar neer te leggen bij een vertrek van Sancho: "Ik denk dat hij inziet dat de club een mooie toekomst heeft. Naar mijn idee wil hij niet vertrekken", wordt algemeen directeur Hans-Joachim Watzke maandag geciteerd door de BBC.

"We hebben een vertrouwelijke relatie met hem en met zijn zaakwaarnemers. Het is ook geen kwestie van geld. Het zou voor ons het beste zijn als hij bij Borussia Dortmund blijft. We hebben geld genoeg, we willen juist prijzen winnen. Ik denk dat dit team veel meer potentie met Jadon heeft, dan zonder Jadon."