'Man United gaat op deadline day mogelijk stunten met 88 miljoen euro'

Manchester United gaat zich donderdag mogelijk nog versterken met Inaki Williams, zo meldt El Chringuito.

Donderdag is de laatste dag waarop Engelse clubs versterkingen kunnen halen deze zomer en naar verluidt staat de aanvaller van Athletic Club hoog op het verlanglijstje. Williams heeft een afkoopclausule van 88 miljoen euro in zijn contract staan.

Volgens de Spaanse tv-zender gaan the Red Devils alles op alles zetten om Williams naar Manchester te halen, aangezien Romelu Lukaku naar gaat verkassen.

De Belgische spits is inmiddels geland in Milaan om zijn transfer naar de -club af te ronden. Nu zou United dus de pijlen richten op de 25-jarige Williams.

De eenmalig international van Spanje ligt momenteel nog tot medio 2025 vast bij de Baskische club, waardoor Athletic Club in een goede onderhandelingspositie zou zitten.

Lees beneden verder

Toch is een transfer goed mogelijk, daar United zelfs bereid zou zijn om de ontsnappingsclausule ter hoogte van 88 miljoen euro te lichten om de aanvaller te strikken.

Williams, die vorig seizoen in 41 wedstrijden 15 keer scoorde en 4 assists afleverde in alle competities, moet voor meer concurrentie zorgen in de aanvalslinie bij de Engelse grootmacht.

Williams kan zowel als spits en als buitenspeler fungeren. In totaal staat de teller van de Spanjaard op 49 doelpunten en 27 assists in 204 duels voor Athletic Club.