Man United deelt weeksalaris van 280 duizend euro uit aan kind van de club

Marcus Rashford heeft zijn contract bij Manchester United verlengd, zo maakt de Engelse grootmacht maandagmiddag bekend via de officiële kanalen.

De aanvaller heeft zijn krabbel gezet onder een verbintenis die hem tot medio 2023 op Old Trafford houdt. In het nieuwe contract is bovendien de optie opgenomen om de samenwerking met nog een jaar te verlengen.

De 21-jarige Rashford gaat volgens berichten uit Engeland dankzij zijn nieuwe contract een weekloon van 280 duizend euro verdienen. De 32-voudig international van Engeland wordt daarmee een van de bestbetaalde spelers in de selectie van the Red Devils. " is sinds ik hier op zevenjarige leeftijd arriveerde alles in mijn leven geweest", reageert hij op zijn nieuwe contract.



"Deze club heeft me gevormd, als speler en als persoon. Het is een enorm voorrecht om iedere keer dit shirt te mogen dragen. Ik wil Ole Gunnar Solskjaer en zijn staf bedanken voor alles wat ze voor me hebben gedaan. Ze vormen de perfecte groep trainers om van te leren terwijl ik me door ontwikkel en de stap naar het volgende niveau zet. Ik zal alles geven om de club terug te helpen op de plek waar hij thuishoort en om onze fans de successen te geven die ze verdienen."



Rashford debuteerde begin 2016 onder Louis van Gaal voor Manchester United en kwam vooralsnog 170 keer in actie voor de club. In deze wedstrijden was hij goed voor 45 doelpunten en in zijn prijzenkast staan tot nu toe een , EFL Cup, Community Shield en de . De jonge aanvaller maakte bovendien deel uit van de Engelse nationale ploeg die het vorig jaar tot de vierde plek op het WK in Rusland wist te schoppen en onlangs nog derde werd op het eindtoernooi van de .