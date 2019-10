Man United 'castaway' Smalling herboren bij AS Roma

Op Old Trafford was hij niet meer nodig en nu de Engelse verdediger zijn gelukt beproeft in de Serie A, is hij terug op zijn beste niveau.

Italiaanse media meldden woensdagochtend dat nu al bezig is om Chris Smalling definitief vast te leggen.

Die avond liet de huurling van precies zien waarom.

Smalling speelde een dijk van een wedstrijd tegen , dat met 0-4 werd verslagen.

De partner van de centrumverdediger, Federico Fazio, werd al na een halfuur van het veld gestuurd en de bezoekers hadden op dat moment een voorsprong van slechts één treffer in handen.

Maar behalve dat hij de Romeinse defensie voor de rest van de avond onder controle hield, maakte Smalling ook nog het belangrijke tweede doelpunt. Hij scoorde bij de tweede paal toen Udinese een hoekschop niet weggewerkt kreeg. Smalling is de eerste Engelsman ooit die voor de Giallorossi heeft gescoord.

Geen enkele speler won meer luchtduels (zes), blokkeerde meer schoten (twee) en werkte vaker de bal weg (negen keer) dan de 29-jarige huurling. La Gazzetta dello Sport omschreef hem als 'een absolute totem van de verdediging' en spoorde Roma aan om zijn verblijf in Stadio Olimpico zo snel mogelijk permanent te maken.

Dat laatste is misschien echter niet zo eenvoudig.

John Murtough, hoofd jeugdopleiding bij Manchester United, houdt de verrichtingen van Smalling in Italië in de gaten en hij zal alleen maar onder de indruk zijn van wat hij tot nu toe heeft gezien.

Sinds zijn komst naar de Italiaanse hoofdstad, op 30 augustus, heeft de speler een zeer stabiliserende factor gehad op een verdedigingslinie die moeite had om het verlies van Kostas Manolas aan te verwerken.

Roma incasseerde in de eerste vier competitieduels van dit seizoen acht tegengoals.

Het debuut van Smalling in de , op 25 september tegen Atalanta, ging met 2-0 verloren. In de vijf wedstrijden die volgden, hield Roma echter drie keer het doel schoon en mede daardoor is het elftal van trainer Paulo Fonseca gestegen naar de vierde plaats op de ranglijst.

Smalling's rol in de heropleving van Roma mag niet worden onderschat. In zijn zes optredens tot nu toe is nog niemand hem gepasseerd met een dribbel. Bovendien is hij dominant in de lucht met 33 gewonnen kopduels.

De verdediger heroverde 33 keer de bal en hij won 44 van de 60 duels. Ook in balbezit speelt de routinier prima, getuige zijn passzuiverheid van 91,46 procent.

Wat betreft de Gazzetta maakt geen enkele centrumverdediger in de Serie A tot nu toe een betere indruk dan Smalling. Met een gemiddelde rating van 6,5 lijkt hij een koopje als je zijn huursom van drie miljoen euro vergelijkt met de 75 miljoen die betaalde voor Matthijs de Ligt. De Nederlander scoort voorlopig slechts 5,58.

Smalling geniet er duidelijk van om te voetballen onder Fonseca, een aanvallend ingestelde coach die veel vertrouwen heeft in de opbouw door zijn centrumverdedigers en hun snelheid en gevoel voor positionering.

"Ik hou ervan om 'hoog' te staan en ver naar voren te spelen. Dat manager wil ook dat we dat doen", zei de Londenaar.

"Ik ben een verdediger die graag op de voorste voet verdedigt, dus ik denk dat dit het perfecte type voetbal voor mij is."

Hij lijkt ook het ideale karakter te hebben om met de uitdagingen van een buitenlands avontuur om te gaan.

Zoals hijzelf en United-manager Ole Gunnar Solskjaer al aangaven voordat Smalling naar Rome vertrok, zijn niet veel Engelse spelers dapper genoeg om hun geluk te beproeven in een ander land.

Toch greep de speler meteen zijn kans om zichzelf in het buitenland te testen toen Solskjaer liet weten dat hij hem geen basisplek kon garanderen. Zijn enthousiasme is sindsdien alleen maar toegenomen.

Smalling krijgt vier of vijf keer per week Italiaanse les en hij is in Rome nu al populair. Dat bleek wel uit de reactie van zijn teamgenoten en een creatief bericht op de Engelse Twitter-pagina van de club toen hij woensdag scoorde in Udine.

Veel supporters van United vroegen zich af of het wel zo verstandig was om Smalling te laten gaan. De club had zelf liever Marcos Rojo laten gaan, en dat is nu nog steeds zo.

Het lijkt voorlopig toch een slimme zet te zijn geweest, ook van Solskjaer, die destijds zei: "Ik denk dat hij ervan gaat genieten in Italië. Het is een grote club uit een goede competitie. Chris zal sterker en fitter terugkomen."

De vroege tekenen zijn bemoedigend en dit kan voor Solskjaer en United een win-winsituatie worden. Als Smalling zijn indrukwekkende spel voortzet, profiteert United aan het einde van het seizoen van een speler die in Rome herboren lijkt te zien. Of men maakt winst op een speler die in november dertig wordt.

Wat Smalling betreft richt hij zich al op een eerste oproep voor de nationale ploeg in twee jaar.

"Ik heb nog steeds de hoop dat ik er weer bij kan komen als ik een speciaal seizoen speel", sprak de 31-voudig international tegenover Forbes .

"Die ambitie brandt nog steeds heel fel in mij."

En terecht. Twee maanden nadat hij door United is weggedaan, is Chris Smalling weer een veelgevraagde man.