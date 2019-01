Man United beloont McTominay met nieuw contract

Scott McTominay heeft zijn contract verlengd bij Manchester United. Hij is nu tot medio 2023 aan de club verbonden.

United heeft daarna de optie om de verbintenis met nog een seizoen te verlengen. McTominay kwam als kleine jongen al in de jeugdopleiding van The Mancunians terecht. "Manchester United maakt sinds mijn vijfde al een belangrijk deel uit van mijn leven. Spelen voor de club waar ik van jongs af aan supporter van ben, is het enige dat ik ooit heb gewild", reageert de 22-jarige middenvelder.



"Ik ben nog jong en ik leer veel van de manager, zijn technische staf en de wereldklassespelers die deze selectie heeft. Ik kan niet wachten om mezelf nog meer te verbeteren", aldus de Schot, die vorig jaar zijn interlanddebuut maakte. Bij Manchester United debuteerde hij in mei 2017 in de Premier League. Hij heeft inmiddels 33 keer in het eerste elftal gespeeld, waarvan 22 keer in competitieverband.



Ole Gunnar Solskjaer is zeer content met de contractverlenging van zijn pupil. "Scott heeft de laatste jaren een fantastische progressie geboekt. Hij is een jonge middenvelder die zichzelf continu verbetert, een intelligente voetballer die telkens wil blijven leren", aldus de Noorse manager. ""Ik ben blij dat Scott heeft bijgetekend en hij heeft ongetwijfeld een mooie toekomst voor zich liggen." McTominay speelde begin deze maand de hele wedstrijd tegen Fulham, dat in de FA Cup met 2-0 werd verslagen. Komende vrijdag is Arsenal de volgende tegenstander in de vierde ronde van het toernooi.