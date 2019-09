Man United afgekraakt: "Ik weet niet waar ik moet beginnen"

José Mourinho en Roy Keane hebben met verbazing gekeken naar de uitwedstrijd van Manchester United bij West Ham United.

United ging zondagmiddag in Londen met 2-0 onderuit. Keane, die tussen 1993 en 2005 voor The Mancunians speelde, is geschrokken van het niveau. "Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik wist dat United niet in een goede fase zit, maar ik ben geschokt en teleurgesteld door hun niveau vandaag", sprak de 48-jarige analist op Sky Sports.

Het gaat volgens Keane vooral op de manier waarop zijn voormalige club ten onder ging. "Een gebrek aan kwaliteit, aan het verlangen om te winnen, een gebrek aan leiderschap en aan echte karakters. United heeft nog een lange weg te gaan. Het is echt schokkend hoe ver de ploeg is afgezakt."

José Mourinho concludeerde dat zijn opvolger Ole Gunnar Solskjaer het niet beter doet dat hijzelf. "Wij waren slecht vorig seizoen, maar ik zie deze jaargang geen enkele verbetering. Zelfs niet met drie nieuwe spelers erbij", verwees de Portugees naar Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka en Daniel James. "Die spelers hebben trouwens wel een positieve impact. Ik mag hen wel."

"Ik vind dat die drie kwaliteiten aan het team toevoegen, maar als elftal houd ik helemaal niet van deze ploeg", ging Mourinho verder. "Dit resultaat verbaast me niet en ik denk niet dat Ole positieve punten uit dit duel kan halen."

