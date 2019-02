Man City wint EFL Cup na onwerkelijk wisselmoment Kepa

Manchester City heeft zondagavond ten koste van Chelsea beslag gelegd op de EFL Cup. De finale op Wembley werd met een strafschoppenserie beslist.

Nadat de reguliere speeltijd op Wembley geen doelpunten had geleverd en er ook niet was gescoord in de verlenging, trok het team van Josep Guardiola in de strafschoppenserie aan het langste eind. Kepa Arrizabalaga vertolkte een hoofdrol: de Chelsea-doelman weigerde in de blessuretijd van de verlenging gewisseld te worden.



Met de 6-0 afstraffing van twee weken geleden nog vers in het geheugen begon Chelsea behoudend aan de wedstrijd op Wembley. Maurizio Sarri koos ervoor om Marcos Alonso te vervangen door Emerson, terwijl hij Gonzalo Higuaín eveneens aan de kant hield. De Londenaren slaagden er in de eerste helft dan ook in om de gelederen gesloten te houden en Manchester City had moeite om een bres in de verdediging van de tegenstander te slaan. Met een aanval bestaande uit Pedro, Eden Hazard en Willian liet Chelsea the Citizens al loerend op de counter het spel maken en grote kansen bleven uit in de eerste helft.



Nicolás Otamendi zorgde vlak voor de onderbreking voor zowel het doel van Kepa Arrizabalaga als zijn eigen goal nog voor het grootste gevaar. De Argentijn dwong de Spaanse doelman met een leep balletje in de verre hoek op slag van rust eerst tot een redding en in de blessuretijd was hij ook gevaarlijk voor zijn eigen goal. Een op het oog onschuldig voorzet van Willian werd door de stopper bijna tot een goal gepromoveerd, maar tot opluchting van Otamendi verdween de bal net langs het doel van Ederson.



Met Vincent Kompany in plaats van de geblesseerde Aymeric Laporte in de ploeg dacht Manchester City een dikke tien minuten na de hervatting van de wedstrijd alsnog op voorsprong te komen. Een goal van Sergio Agüero werd echter afgekeurd wegens buitenspel en ook de VAR kon scheidsrechter Jonathan Moss niet van gedachten doen veranderen. Met nog ruim twintig minuten te gaan creëerde Chelsea ook zijn eerste grote kans van de wedstrijd. Een goede loopactie van Hazard werd op waarde geschat door Willian, waarna de Belg zijn landgenoot Kompany van zich afschudde en N’Golo Kanté vervolgens in staat stelde om het leer net over het doel te knallen.



Deze kans leek het vertrouwen bij Chelsea in de goede afloop een flinke oppepper te geven en the Blues kropen in de slotfase steeds verder uit hun schulp. Dit betekende echter ook dat er meer ruimte ontstond aan de overkant en Jorginho moest een gele kaart accepteren toen hij een bijna doorgebroken Raheem Sterling de doorgang belette. Diep in de blessuretijd verraste Willian zijn landgenoot Ederson nog bijna met een lepe vrije trap, maar doordat de doelman goed redding bracht en Hazard even later in kansrijke positie werd teruggefloten wegens buitenspel viel de beslissing niet in de officiële speeltijd.



In de verlenging die volgde waren de beste kansen voor Manchester City: een knal van Sterling werd geblokt door César Azpilicueta en Agüero stuitte op Arrizabalaga. Doordat treffers uitbleven, moesten er strafschoppen aan te pas komen, maar vlak daarvoor deed zich nog en bizarre situatie op. Sarri wenste met het oog op de strafschoppenserie Willy Caballero in te brengen, maar Arrizabalaga weigerde, tot groot ongenoegen van een woedende Sarri, plaats te maken voor de tweede doelman van Chelsea. Arrizabalaga keerde in de strafschoppenserie een strafschop van Leroy Sané, maar dat doordat Jorginho en David Luiz misten namens Chelsea, zegevierde Manchester City.