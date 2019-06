Man City wil terugkoopclausule in contract Angeliño activeren

Manchester City is bereid om gebruik te maken van de terugkoopclausule van twaalf miljoen euro om Angeliño over te nemen van PSV.

City verkocht de 22-jarige verdediger vorig jaar zomer aan de Eindhovenaren, maar uit informatie van bronnen van de club blijkt nu dat ze hem terug willen halen naar het Etihad Stadium en hem willen gebruiken als stand-in voor de linksbackpositie. Die bronnen beweren dat er nog geen gebruik is gemaakt van de optie, maar de mogelijkheid om een stand-in te halen voor een relatief lage prijs is iets dat de Premier League-kampioen aanspreekt. Het is een optie die ze graag willen onderzoeken.

Media in Spanje melden dat Paris Saint-Germain 25 miljoen euro heeft geboden voor Angeliño, hoewel de Nederlandse club het bod niet kan accepteren onder de voorwaarden van de terugkoopclausule van City. De interesse van de Franse landskampioen zou City de mogelijkheid bieden om snel winst te maken door Angeliño meteen na zijn terugkeer te verkopen. Bronnen hebben tegen Goal gezegd dat het de bedoeling is dat hij deel zal uitmaken van het team van Josep Guardiola voor volgend seizoen.

City zal het komende seizoen ingaan met Oleksandr Zinchenko als eerste keus voor de linksbackpositie. Benjamin Mendy hoopt zo vaak mogelijk proberen te spelen, ondanks dat er zorgen blijven over zijn fitheid. Mendy's toekomst bij the Citizens is onduidelijk. Als hij volgend seizoen regelmatig kan spelen en zijn gedrag kan verbeteren waar zijn coaches zich regelmatig aan gestoord hebben, zal hij een belangrijke speler van het eerste team worden. Als hij problemen blijft houden met zijn fitheid, zou City in januari uit kunnen kijken naar een nieuwe linksback.

City was van plan om deze zomer Ben Chilwell over te nemen van , maar trok in april de stekker uit zijn komst. Het is mogelijk dat ze over zes maanden voor hem terugkeren, mocht hij in de tussentijd niet vertrokken zijn - en zijn geïnteresseerd - of als City geen transferverbod opgelegd krijgt van de FIFA na aanleiding van een onderzoek naar het aantrekken van buitenlandse jeugdspelers.

City heeft besloten om het geld gereserveerd voor een linksback te gebruiken voor het versterken van andere posities. De club heeft ' rechtsback João Cancelo, Leicester's centrale verdediger Harry Maguire en Atlético-middenvelder Rodri op de verlanglijst gezet als haalbare spelers voor posities waar grotere behoefte is aan versterking van de linksbackpositie.

Angeliño tekende in 2012 op vijftienjarige leeftijd voor City en speelde als onderdeel van zijn ontwikkeling op huurbasis voor FC, , Real Mallorca en .

In januari 2016 maakte hij zijn debuut bij City onder voormalig manager Manuel Pellegri toen hij negen minuten voor tijd inviel in een -wedstrijd tegen Aston Villa. Hij speelde dertig minuten in de kwalificatie van de en 58 minuten in een -wedstrijd onder Guardiola in het seizoen 2016/17, alvorens hij werd uitgeleend aan Girona.

Een terugkeer naar het eerste team van City zou een verrassende stap zijn voor de Spanjaard en vergelijkbaar met Zinchenko's ontwikkeling in Manchester. De Oekraïner tekende in 2016 een contract als een aanvallende middenvelder en zou aan het begin van het seizoen 2017/18 uitgeleend worden aan , maar die deal ging niet door.

Lees beneden verder

Hij werd vervolgens halverwege het seizoen een linksback. Dat gebeurde nadat Dani Alves toch niet transfervrij een contract tekende en ervoor dat de club slechts één linksback had - Mendy - in plaats van twee wat de planning was.

Mendy's blessure opende de deur voor Fabian Delph in de verdediging. Pas nadat hij en de Frans international geblesseerd waren, begon Zinchenko te spelen, zij het meestal in thuiswedstrijden tegen teams uit de onderste helft van de ranglijst. De international van Oekraïne begon regelmatig te spelen tijdens het seizoen 2018/19 en slechts één keer kreeg Mendy weer te maken met een blessure. De 22-jarige heeft zoveel indruk gemaakt dat hij een nieuw contract bij de club kan ondertekenen, wat zijn status als eerste keuze voor de linksbackpositie weergeeft.

Moch Mendy last blijven houden van blessures, dan zou Angeliño volgend seizoen meerdere keren zijn opwachting kunnen maken als Zinchenko moet rusten, of als hij zelf een blessure oploopt.