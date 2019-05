Man City wil contract Sané verlengen en interesse Bayern München afwenden

De Engels landskampioen wil voorkomen dat de Duitse vleugelaanvaller vertrekt en gaat in gesprek met zijn vertegenwoordigers.

gaat een laatste poging wagen om het contract van Leroy Sané te verlengen en proberen hiermee de interesse van af te wenden, zo begrijpt Goal . Het huidige contract van Sané loopt af in de zomer van 2021 en City probeert al meer dan een jaar een nieuwe overeenkomst te sluiten, maar doordat er weinig progressie is geboekt in de onderhandelingen heeft dit de deur geopend voor Bayern en andere geïnteresseerde clubs.

De verantwoordelijken van de Duitsers hebben hun interesse al bevestigd om Sané naar de Allianz Arena te halen, hoewel voorzitter Uli Hoeness stelt dat ze niet meer dan tachtig miljoen euro zullen betalen voor een speler. City heeft nog geen formele aanbiedingen ontvangen.

De kampioen van Premier League zou bereid zijn om de Duitser deze zomer te verkopen, maar alleen als ze weten dat de linkspoot zijn contract niet zal verlengen en als er een aanbieding van meer dan honderd miljoen euro of meer komt. De voorkeurspositie van City is om de Duits international te behouden en ze zullen in de komende dagen gesprekken voeren met vertegenwoordigers van Sané, zijn vader en een in de Verenigd Koninkrijk gevestigde zaakwaarnemer.

Er is nu enige hoop bij de club dat ze eindelijk in staat zullen zijn om een overeenkomst te bereiken en de toekomst van de vleugelaanvaller veilig te stellen. Eerdere onderhandelingen waren echter niet eenvoudig, waarbij Sané's moeder vastbesloten was om de besprekingen te laten ontsporen en een overstap naar Bayern te forceren.

Als de komende onderhandelingen zouden mislukken, dan zou dat de weg vrijmaken voor Sané om de club te verlaten. City gaat dan een poging wagen om João Félix over te nemen van . De Engelsen hebben al een basis gelegd voor de komst van het Portugese wonderkind, maar komen pas met een officieel bod als Sané zou vertrekken.

Josep Guardiola is vaak gefrustreerd geraakt door de instelling van Sané op trainingen en in wedstrijden, maar hij heeft zijn bazen verteld dat hij de voormalige speler van wil behouden als onderdeel van zijn ploeg voor volgend seizoen. De Catalaan zal aan het einde van het seizoen aan de verantwoordelijken vertellen of er spelers zijn die moeten vertrekken, maar hij heeft benadrukt dat Sané zou moeten blijven.