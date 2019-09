Man City waarschuwt rivalen: Kom niet aan de koning!

De Premier League-kampioen herinnerde iedereen zaterdag hoeveel vuurkracht de ploeg heeft met een verbluffende 8-0 zege op Watford.

verstuurde een waarschuwing aan de rest van de Premier League-teams met een meedogenloos optreden tegen .

Je kan lef tonen en Pep Guardiola's sterrenteam aanvallen. Als je dat goed doet, haal je misschien een goed resultaat. Maar als je het niet goed aanpakt, loop je kans dat je wordt vernietigd.

Kortom, als je aan de Premier League-koning komt, kun je maar beter niet missen.

Norwich verraste City vorige week dankzij z'n werklust, organisatie, lef in balbezit, klinische afwerking en een beetje geluk.

Eigenlijk alles waar het Watford zaterdagmiddag in het Etihad Stadium aan ontbrak.

Het duel eindigde in 8-0, maar die score had zelfs nog hoger kunnen uitvallen.

Zelfs zonder Raheem Sterling, die rust kreeg en op de bank bleef zitten, overklaste City de bezoekers op iedere positie op het veld.

Het enige positieve voor Watford is dat men op één of andere manier een recorduitslag in de Premier League-historie wist te voorkomen. Dat record is nog steeds voor , dat in 1995 met 9-0 van Ipswich Town won.

Het lag echter vooral aan de foutieve afwerking van City dat het record niet werd gehaald dan aan het vermogen van Watford om de opponent af te stoppen.

Sergio Agüero is nu met acht treffers topscorer van Engeland, maar als hij op z'n best was geweest, had hij er zaterdagmiddag zeker vijf gemaakt.

De Argentijn miste drie goede kansen en schoot ook nog op de paal, waardoor hij op één treffer bleef steken, gemaakt vanuit een strafschop in de zevende minuut.

Daarmee werd hij overigens wel de eerste speler ooit die in de eerste zes Premier League-duels van een seizoen trefzeker was.

Ondertussen schreef Manchester City als team ook geschiedenis. De thuisploeg pakte in achttien minuten een 5-0 voorsprong, een record.

Al na 52 seconden werd het doelpuntenfestijn geopend toen Kevin De Bruyne met een fraaie curve een perfecte voorzet gaf op David Silva. Het was voor de Spanjaard bijna onmogelijk om te missen.

Vijf minuten later werd Riyad Mahrez gevloerd door Ben Foster en ging de bal op de stip. Agüero maakte dus van de gelegenheid gebruik om te scoren.

Een van richting veranderde vrije trap van Mahrez volgde, waarna Bernardo Silva en Nicolas Otamendi van dichtbij de ellende voor Watford alleen maar groter maakte.

Debutant Dimitri Foulquier werd door manager Quique Sanchez Flores na ruim een halfuur naar de kant gehaald in een poging om de schade daarna te beperken, maar na de pauze ging City meteen vrolijk verder.

Bernardo Silva maakte met twee goals zijn hattrick compleet voordat De Bruyne in de slotfase de achtste en laatste treffer produceerde.

De Belg had er nog een negende bij kunnen en misschien wel moeten maken. De Bruyne speelde zichzelf prachtig vrij in de zestien, maar zijn schot miste precisie.

Guardiola kon echter alleen maar positieve punten uit de wedstrijd halen, vooral vanuit een collectief oogpunt.

Benjamin Mendy kreeg voor het eerst dit seizoen een basisplek in de competitie en hij had nauwelijk een eenvoudiger herintroductie in het elftal kunnen wensen.

De Fransman werd gemist en niet alleen vanwege zijn vermakelijke activiteiten op social media. Hij heeft City een extra aanvallende dimensie door mee naar voren te komen en voorzetten vanaf de zijkant te geven.

De club wil voorzichtig zijn met Mendy's comeback, aangezien hij in het verleden met een paar pijnlijke terugslagen te maken kreeg. Guardiola had de luxe dat hij hem na drie kwartier naar de kant kon halen om oud- 'er Angeliño zijn eerste minuten te gunnen.

Eric Garcia, de jonge centrumverdediger van City, mocht vervolgens ook invallen en ondanks die veranderingen bleef de thuisploeg gevaarlijk. De Bruyne en Agüero waren tot het eindsignaal op zoek naar nog meer doelpunten.

Watford heeft er ondertussen een bloekhekel aan om dit Manchester City tegen te komen. Hun -finale in mei was de grootste dag van de club in 35 jaar en dat duel eindigde in een enorme teleurstelling: 6-0.

Lees beneden verder

De nederlaag van zaterdag in Manchester was voor The Hornets de twaalfde nederlaag op rij tegen Manchester City. Het goede nieuws is dat men Guardiola's superelftal pas in mei weer ontmoet in competitieverband.

Ook al speelde Watford erg slecht, er is geen enkel team in de Premier League die de titelverdediger in deze bloedvorm wil tegenkomen.

Een duidelijke boodschap is verstuurd, naar en andere ploegen die City van de troon willen stoten.