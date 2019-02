Man City volgt Barcelona & Chelsea-doelwit Jovic

De regerend landskampioen geeft de prioriteit aan een verdedigende middenvelder en linksback, maar hebben ook hun oog laten vallen op de spits.

Manchester City houdt Eintracht Frankfurt-spits Luka Jovic in de gaten, zo heeft Goal begrepen.

De 21-jarige Serviër is de topscorer van de Bundesliga dit seizoen en heeft ook belangstelling getrokken van Barcelona en Chelsea, waar de Catalanen naar verluidt de race leiden om zijn handtekening.

De spits wordt door Frankrfurt voor twee jaar gehuurd van Benfica en de Duitsers hopen deze zomer zijn clausule te kunnen activeren om hem definitief voor zes miljoen euro over te nemen, voordat ze hem voor zestig miljoen euro zullen verkopen.

Barcelona hoopt Jovic voor veertig miljoen euro te kunnen vastleggen en die prijs zou ook City aanspreken, waar het niet dat zij komende zomer de prioriteit hebben liggen om zich te versterken op andere posities.

De regerend Engels landskampioen wil zich versterken met een verdedigende middenvelder en een linksback, maar bronnen hebben aan Goal aangegeven dat ze Jovic de laatste maanden op de voet hebben gevolgd. Het is nog niet duidelijk of City klaar is om een concrete stap te zetten om hun interesse kenbaar te maken. De club heeft in het verleden echter bewezen regelmatig af te wachten bij de mogelijke komst van doelwitten.

Vorig jaar bijvoorbeeld volgden ze Tanguy Ndombele voordat hij zijn huurovereenkomst van Amiens naar Olympique Lyonnais definitief maakte. City gaf de voorkeur aan de komst van Jorginho, maar is nu teruggekeerd naar Ndombele, die nadrukkelijk naar voren komt in hun zomerse transferplannen.

Evenzo hebben ze aan het eind van vorig seizoen verschillende ontmoetingen gehad met de vertegenwoordigers van Ajax's centrale verdediger Matthijs de Ligt, maar nooit de hoop gehad dat ze hem daadwerkelijk zouden vastleggen in de zomer van 2018. De Nederlander blijft echter een van de doelwitten van de club.

Jovic heeft dit seizoen vijftien keer gescoord in de Bundesglia, twee meer dan Bayern München's Robert Lewandowski, die tweede staat op de topscorersranglijst van de Bundesliga.

De Servische international werd de jongste doelpuntenmaker van Rode Ster Belgradio toen hij op zestienjarige leeftijd voor het eerst doel trof en hij werd dit seizoen de jongste speler in de Bundesliga die vijf keer in een wedstrijd scoorde.

City is altijd op zoek naar nieuwe spelers van over de hele wereld en het is geen verrassing dat Jovic op hun radar staat, hoewel het duidelijk is dat de belangstelling van de club voor hem verder gaat dan alleen het opnemen van hem op een lange lijst van talenten.

Het is mogelijk dat City eerst hun zomerse prioriteiten veilig wil stellen - Leicester City's Ben Chilwell is een optie voor de linksbackpositie - voordat ze hun situatie met betrekking tot Jovic beoordelen.

Goal begrijpt dat, terwijl Barcelona Jovic op de radar heeft staan, ze ook kijken naar André Silva en Maxi Gómez, en de bewegingen van de Catalanen op de markt kunnen ook de plannen van City beïnvloeden.