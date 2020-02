Man City twee seizoenen uitgesloten van Champions League-voetbal

Manchester City is voor twee seizoenen uitgesloten van Europees voetbal, zo melden diverse Engelse media vrijdagavond.

De regerend landskampioen van Engeland heeft ook een boete van dertig miljoen euro gekregen. De club heeft Financial Fair Play-regels van de UEFA overtreden en krijgt nu een loodzware straf, al gaat zeer waarschijnlijk in beroep bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS).

Het onderzoek van de UEFA naar financiële misstanden heeft enkele jaren in beslag genomen. Op basis van de bevindingen van de onderzoekers oordeelt de disciplinaire commissie UEFA dat Manchester City de komende twee seizoenen niet mag deelnemen aan de of de .

Het onderzoek naar Manchester City volgde op publicaties van Der Spiegel op basis van informatie van Football Leaks. Bij het aantrekken van jonge spelers zouden ongeoorloofde betalingen zijn gedaan aan derden.

Toen Jadon Sancho in maart 2015 de overstap maakte van naar Manchester City, hebben the Citizens volgens Der Spiegel een bedrag van 230.000 euro betaald aan zijn zaakwaarnemer Emeka Obasi. Volgens de documentatie werd Obasi officieel betaald voor zijn scoutingswerkzaamheden in Zuid- en Centraal-Amerika.

In werkelijkheid zou het geld echter direct in verband staan met de overstap van Sancho. De aanvaller was destijds veertien jaar en volgens de reglementen van de FIFA mogen zaakwaarnemers niet betaald worden bij transfers van minderjarige spelers.

Een andere aantijging was dat eigenaar Mansour Bin Zayed Al Nahyan schulden van Manchester City wegwerkte met eigen geld, wat tegen de regels is. De UEFA maakt in het statement echter geen melding van de eerdergenoemde beschuldigingen.

De Europese bond geeft enkel aan dat Manchester City de Financial Fair Play-regels heeft overtreden door tussen 2012 en 2016 valse informatie te verstrekken over de financiële huishouding: de sponsorinkomsten zouden bewust zijn overdreven. De UEFA spreekt van 'ernstige schendingen' van de reglementen.

Het verbod op Europees voetbal is een enorme streep door de rekening van Manchester City, dat al jarenlang droomt van de eerste eindzege in de Champions League. De club maakt dit seizoen nog altijd kans om de trofee te veroveren.

Manchester City eindigde bovenaan in Groep C en treft in de achtste finale; die wedstrijden worden gespeeld op 26 februari en 17 maart.