Man City rolt rode loper uit voor Liverpool; Arsenal morst opnieuw punten

Manchester City kan het laatste sprankje hoop op de landstitel vermoedelijk laten varen.

Voor eigen publiek kantelden de manschappen van de jarige Josep Guardiola een 0-1 achterstand tegen om met twee late goals, maar vlak voor het einde kreeg toch het deksel op de neus: 2-2.

De achterstand van de nummer twee op bedraagt daardoor dertien punten, terwijl de koploper nog twee duels tegoed heeft. kan naast Manchester City komen, indien het zondag wint bij .

Crystal Palace staat momenteel negende. kwam in eigen huis niet voorbij Sheffield United (1-1) en leed voor de tweede keer op rij puntenverlies in de competitie.

Manchester City - Crystal Palace 2-2

Crystal Palace, met Jaïro Riedewald in de basis, nam een 0-1 voorsprong mee de rust in. Het doelpunt kwam voort uit de enige serieuze kans voor de bezoekers in het eerste bedrijf.

Een corner van James McCarthy werd door Gary Cahill doorgekopt richting Cenk Tosun, die bij de tweede paal geheel vrij stond en dankbaar gebruikmaakte van de mogelijkheid.

Manchester City had zeker qua balbezit een overwicht en was in de veertiende minuut via Kevin De Bruyne dicht bij het openingsdoelpunt gekomen. De Belg krulde een vrije trap over de muur en tegen de lat.

De tweede helft week zeker in het eerste halfuur qua spelbeeld niet veel af van de eerste helft. Manchester City domineerde, maar grote kansen waren spaarzaam. Raheem Sterling krulde de bal langs de verkeerde kant van de paal; doelman Vicente Guaita zat Sergio Agüero in de weg.

Jaïro Riedewald kwam met de schrik vrij, twintig minuten voor tijd, toen zijn handsbal niet werd bestraft met een penalty. Na een voorzet van Sterling werkte Riedewald de bal met zijn voet tegen zijn hand, maar de arbitrage kende geen strafschop toe.

Zodoende begon de tijd te dringen voor Manchester City, maar de gastheer leek de wedstrijd toch volledig te kantelen door toedoen van Agüero.

Acht minuten voor tijd nam de Argentijn de gelijkmaker voor zijn rekening: hij kopte van dichtbij de gelijkmaker tegen de touwen na een scherpe voorzet van Gabriel Jesus. Het was de 250ste officiële treffer van Agüero voor the Citizens.

Nummer 251 volgde niet veel later en kwam opnieuw voort uit een kopbal, ditmaal na voorbereidend werk van Benjamin Mendy. Het laatste woord was desondanks aan Crystal Palace.

In de tegenstoot dribbelde Wilfried Zaha richting de zestien en leverde hij een voorzet, die via Fernandinho achter doelman Ederson belandde. Ondanks dat de arbitrage vijf minuten aan blessuretijd toekende, wist Manchester City niet opnieuw op voorsprong te komen.

Arsenal - Sheffield United 1-1

Arsenal moest het vanmiddag stellen zonder Pierre-Emerick Aubameyang. De aanvoerder van the Gunners werd vorige week tegen Crystal Palace met rood van het veld gestuurd en zat zodoende een schorsing uit.

Door de afwezigheid van Aubameyang kon Gabriel Martinelli rekenen op een basisplaats en hij beschaamde het vertrouwen van trainer Mikel Arteta niet.

De achttienjarige Braziliaan maakte een goede indruk en bekroonde dat in de laatste minuut van de eerste helft met een doelpunt. Na een voorzet van Bukayo Saka schoot Martinelli van dichtbij de 1-0 tegen de touwen.

Het doelpunt kwam op het goede moment voor Arsenal, want de thuisploeg had het lastig met Sheffield United. De bezoekers kwamen er zo nu en dan gevaarlijk uit en bleven lang in de wedstrijd.

Arsenal slaagde er niet in het duel definitief in het slot te gooien en moest dat zeven minuten voor tijd uiteindelijk bekopen met de gelijkmaker van John Fleck, die via een verdediger van Arsenal raak volleerde.

Door de remise heeft Arsenal nu in vier van zijn vijf competitiewedstrijden onder leiding van Arteta punten laten liggen.

- 2-3

Southampton was voor zaterdagmiddag bezig aan een knappe reeks wedstrijden, waarin onder meer werd gewonnen van , en Leicester City.

Tegen Wolverhampton leek het kwartje ook weer de goede kant op te vallen voor the Saints, aangezien er na 35 minuten spelen door toedoen van Jan Bednarek en Shane Long een 2-0 voorsprong op het scorebord stond.

De bezoekers toonden in de tweede helft echter veerkracht en Pedro Neto halveerde de achterstand binnen de tien minuten na rust. Een strafschop leverde the Wolves vervolgens een uitgelezen kans op de gelijkmaker op en Raúl Jiménez pakte het cadeautje beheerst uit.

Daar bleef het niet bij voor de Mexicaan, want met nog een kwartier te gaan schoot hij na een knappe actie van Traoré ook de 2-3 achter doelman Alex McCarthy.

- 1-1

Hoewel West Ham United in het eerste bedrijf de meeste kansen wist te creëren, slaagde de thuisploeg er niet in om afstand te nemen van the Toffees.

Na een wegens buitenspel afgekeurde goal van Robert Snodgrass en een goede mogelijkheid voor Sebastién Haller brak Issa Diop met nog vijf minuten te gaan tot de rust de ban namens the Hammers.

Vier minuten later volgde uit de eerste grote kans van Everton echter de gelijkmaker met het hoofd van Dominic Calver-Lewin en daar zou het, door goed keeperswerk van Jordan Pickford, ook bij blijven.

- Aston Villa 1-1

Dat Aston Villa een broodnodig punt pakte in de strijd tegen degradatie, had het te danken aan Jack Grealish. De aanvoerder en superster van de club uit Birmingham tekende namelijk een kwartier voor tijd op schitterende wijze voor de bevrijdende gelijkmaker.

Grealish controleerde een voorzet van Douglas Luiz uitstekend en schoot vervolgens verwoestend raak vanaf een meter of veertien. Met zijn doelpunt voorkwam Grealish dat Leandro Trossard als matchwinner van het veld stapte.

De Belgische flankspeler had Brighton in de eerste helft op voorsprong gebracht met een doelpunt uit een lastige hoek. Davy Pröpper speelde de gehele wedstrijd namens Brighton.

Norwich City - 1-0

Doelman Tim Krul van Norwich City voorkwam een vroeg doelpunt van Callum Wilson in de derde minuut, maar daarna nam de thuisploeg het heft in handen.

Het duurde even voordat Norwich het overwicht aan balbezit kon vertalen in een voorsprong: dat gebeurde nadat Bournemouth een speler kwijtraakte. Toen doelman Aaron Ramsdale al op de grond lag, pareerde Steve Cook een inzet van Kenny McClean als een volleerd keeper.

Het resulteerde in een rode kaart en een strafschop, die benut werd door Teemu Pukki. Een kwartier voor tijd moest ook Norwich door met tien man, na een charge van Ben Godfrey op Wilson, maar de stand veranderde niet meer.

Zes minuten voor tijd voorkwam Krul de gelijkmaker van landgenoot Nathan Aké uit een kopbal. Norwich blijft laatste staan, terwijl Bournemouth op de voorlaatste plek staat in de Premier League.