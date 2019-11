Man City na gelijkspel zeker van groepswinst; Atalanta grijpt laatste strohalm

Manchester City heeft zich dinsdagavond verzekerd van de poulewinst in Groep C.

De Engelse grootmacht speelde in eigen huis weliswaar gelijk tegen Shakhtar Donetsk, maar kan met nog maar een wedstrijd te gaan niet meer bijgehaald worden door de concurrentie. Atalanta greep tegelijkertijd de laatste strohalm door van Dinamo Zagreb te winnen en zorgt voor een spannende slotdag, waarop het nog alle kanten op kan. Nummer twee Shakthar heeft nu slechts twee punten meer dan de Italianen, die de vierde plek bezetten.

- Shakhtar Donetsk 1-1

Angeliño begon voor het eerst dit seizoen in de basis bij Manchester City, dat in de eerste helft moeite had om kansen te creëren tegen de Oekraïners. Centrale verdediger Nicolás Otamendi was met een kopbal nog het dichtst bij een doelpunt in het eerste bedrijf, maar zijn poging werd met een uitstekende ingreep gekeerd door Andrij Pyatov. In de tweede helft bleven de kansen in de openingsfase ook uit, totdat het met nog ruim een halfuur op de klok toch raak was.

Een steekbal van Kevin De Bruyne leverde Gabriel Jesus, die de geblesseerde Sergio Agüero verving, genoeg ruimte op om een actie te maken en de Braziliaan slaagde er al vallend in om de bal bij Ilkay Gündogan te krijgen, waarna de middenvelder de bal in het lege doel prikte. Het lukte the Citizens echter niet om deze marge in stand te houden, aangezien Manor Solomon twintig minuten voor tijd op aangeven van Manor Solomon de 1-1 binnen kon prikken.

Lees beneden verder

Atalanta - Dinamo Zagreb 2-0

Het team van Gian Piero Gasperini ging met een minimale voorsprong de rust in, al had een groter verschil in doelpunten absoluut niet misstaan. Alejandro Gómez was bij vlagen onnavolgbaar, maar Atalanta slaagde erin om vrijwel alle kansen te verprutsen. Zo werd een inzet van Hans Hateboer, die net als Marten de Roon en Robin Gosens in de basis stond, van de lijn gehaald.

Na 26 minuten spelen ging de bal op de stip, nadat Luis Muriel gewillig naar de grond ging na een actie van Dino Peric. De spits stuurde Dominik Livakovic vervolgens de andere hoek in: 1-0. Het enige gevaarlijke moment van de bezoekers was een heerlijke inzet van Mislav Orsic met rechts: het leer eindigde op de lat.

Atalanta sloeg nog geen twee minuten na rust alsnog toe. Gómez betrad na een heerlijke passeeractie het strafschopgebied vanaf rechts en mikte de bal laag in de verste hoek: 2-0. De Italianen lieten ook in de tweede helft na om meer doelpunten te maken. Zo eindigde een schot van Josip Ilicic op het aluminium en een goede kans voor Gómez eindigde in de handen van Livakovic. Atalanta zal in de laatste groepswedstrijd tegen Shakhtar moeten winnen om zich van overwintering in de óf te verzekeren.