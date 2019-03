Man City moet vrezen voor zware sancties na onderzoek UEFA

Manchester City moet vrezen voor sancties van de UEFA. De Europese bond gaat transfers van de Engelsen onderzoeken.

De UEFA meldt donderdag in een statement dat men het reilen en zeilen aangaande transfers van de Engelse kampioen onder de loep neemt. Mogelijk heeft de huidige koploper van de Premier League meerdere regels inzake Financial Fair Play overtreden.



Uit documenten van Football Leaks zou blijken dat de Engelse topclub regels zou hebben overtreden. Onder meer het op jonge leeftijd aantrekken van spelers en de daarbij ongeoorloofde betalingen zouden onderzocht worden. "We zijn een onderzoek gestart naar Manchester City, in het kader van mogelijke overtredingen van de financiële regels", zo meldt de UEFA.



"Dit doen we na meerdere beschuldigingen die zijn verschenen in verschillende media." De topclub zou hebben gesjoemeld met cijfers om de regels van Financial Fair Play te ontlopen. De UEFA laat niets los over een eventuele straf, maar het is goed mogelijk dat City wordt uitgesloten van Europees voetbal als fraude wordt aangetoond, zo melden diverse media.



Mogelijk wordt de transfer van Jadon Sancho in maart 2015 onderzocht. De aanvaller maakte destijds de overstap van Watford naar City. Volgens Der Spiegel zou men een bedrag van 230.000 euro betaald hebben aan zijn zaakwaarnemer Emeka Obasi. Met de betaling probeerde City de regels te omzeilen, zo luidt de berichtgeving van de Duitse krant.



Eerder publiceerde Der Spiegel verschillende verhalen over de zogenaamde schimmige gang van zaken bij City. De topclub zou onder meer een tekort op de begroting hebben weggewerkt door een beroep te doen op eigenaar Mansour Bin Zayed Al Nahyan. Hij zou schulden van City met eigen geld hebben weggewerkt, iets wat tegen de regels is.



City laat in een verklaring weten volledig mee te werken aan het onderzoek van de UEFA. De club ziet het als een goede mogelijkheid om de speculaties te beëindigen die voortvloeien uit 'illegale hacks'. "De beschuldigingen van financiële malversaties zijn compleet onjuist", zo claimt men. Volgens de club zijn de verschillende e-mails van City die zijn gepubliceerd in de media 'uit de context' gehaald.