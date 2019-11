Man City moet topvorm snel hervinden - of de titel is voor Liverpool

De ploeg van Pep Guardiola kwalificeerde zich dinsdag voor de laatste 16 van de Champions League, maar men is nog mijlenver verwijderd van de topvorm.

Europese overwintering werd veilig gesteld met een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk, maar dat was ook meteen het enige positieve wat er over de wedstrijd te zeggen viel.

De zesde ontmoeting in drie jaar tijd werd er een om snel te vergeten, want beide ploegen bakten er niet veel van. En dat terwijl City juist dolgraag wil schitteren in het miljardenbal.

De is de enige prijs die men nog niet won onder Guardiola en daar wil men nu verandering in brengen. De vrees is echter dat het nu al de topprioriteit wordt, terwijl de knock-outfase pas in februari start.

Veel zal afhangen van de drie maanden tussentijd waarin City in de competitie gaat proberen om het gat van negen punten met koploper te verkleinen.

Het baart wel zorgen dat City momenteel nog niet in de buurt komt van het hoge niveau wat men de afgelopen jaren etaleerde in het Etihad Stadium, terwijl Liverpool alles goed blijft doen.

heeft nu al zes wedstrijden op rij tegentreffers moeten incasseren en de oorzaak lijkt te liggen bij de langdurige blessures van Leroy Sané, Aymeric Laporte en Oleksandr Zinchenko.

Ook spits Sergio Agüero moet nu een cruciale periode in het seizoen missen met pijntjes, maar Guardiola heeft beloofd die absenties niet als excuus te zullen aanvoeren als men geen prijzen pakt.

Ilkay Gündogan herhaalde die boodschap na afloop van het duel met Shakhtar. "Als je een topteam wilt zijn dat om alle prijzen strijdt, mag je onder geen enkele omstandigheid zo veel tegengoals krijgen."

"Natuurlijk is het soms niet eenvoudig met al onze blessures en alle veranderingen in de opstelling, maar zelfs met al die nadelen acht ik ons nog goed genoeg om tegengoals te voorkomen."

City's reservespelers moeten opstaan als men enige kans wil maken om de titelrace nog spannend te maken. Er komen veel wedstrijden aan, met lastige uitbeurten tegen Newcastle en .

Ook wacht en en komen eveneens om de hoek kijken in de komende weken. Agüero moet vermoedelijk al die wedstrijden missen, dus krijgt Gabriel Jesus de kans in de kerstperiode.

Tegen Shakhtar had de Braziliaanse aanvaller het lastig, al kreeg hij ook weinig aanvoer. Hij zette plichtgetrouw druk en gaf een assist op Gündogan, maar kreeg zelf weinig mogelijkheden.

Achterin mist City de nodige spelers en ook op het middenveld houdt het nog niet over, want Guardiola's zomeraanwinsten hebben nog niet het gewenste niveau aangetikt bij hun nieuwe club.

Rodri presteert degelijk als verdedigende middenvelder, maar hij is nog lang niet zo goed als Fernandinho, die noodgedwongen in het hart van de defensie moet plaatsnemen.

Angeliño en João Cancelo startten dinsdag als vleugelverdedigers, maar ze etaleerden niet dezelfde creativiteit die Kyle Walker en Zinchenko of Benjamin Mendy vorig seizoen wel leverden.

Guardiola was zichtbaar gefrustreerd toen Cancelo niet op tijd druk zette en keer op keer matige voorzetten afleverde. Tijdens een blessurebehandeling van Shakhtar's Alan Patrick sprak hij minutenlang met de Portugees.

Uiteindelijk kreeg City met het puntje wat ze in Europa nodig hadden, maar de vraag blijft wanneer het spel eindelijk weer beter wordt en of men in de competitie de druk op Liverpool nog op kan voeren.

Lees beneden verder

"We hebben onderweg al wat onnodige punten verspeeld en zulke misstappen kun je je niet veroorloven als je in de top mee wilt doen", geeft Gündogan toe.

"Wij moeten nu toeslaan als Liverpool morst en we zijn door in de Champions League, maar er is ook daar nog veel om te verbeteren. Niet qua resultaten, maar wel qua speelstijl."

De volgende weken kunnen grotendeels bepalend zijn voor City's verdere seizoensverloop en dan zal blijken of de Champions League een geweldige bonus kan zijn of dat het pure noodzaak is om ver te komen.