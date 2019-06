Man City en Juventus praten over transfer Cancelo

De Engelsen zijn bereid om Danilo te verkopen om de Portugese rechtsback binnen te halen en ze zijn in gesprek met de Italiaanse club.

is in gesprek met over een transfer van João Cancelo voor vijftig miljoen euro, zo begrijpt Goal .

Bronnen in de buurt van beide clubs hebben bevestigd dat het raamwerk rondom de transfer is besproken, terwijl City zich voorbereidt om de Braziliaanse international Danilo te verkopen.

Juve is al op zoek naar vervangers voor Cancelo en heeft 's Kieran Trippier en SSC 's Elseid Hysaj geïdentificeerd als mogelijke alternatieven.

Danilo zelf zou ook een optie kunnen zijn, nadat hij in de zomer van 2017 bijna speler van de club was toen hij vertrok bij , maar de voorkeur gaf aan City. In de huidige situatie bespreken echter de clubs alleen een transfer voor geld.

City is al enkele maanden voorbereid op een vertrek van Danilo en is op de markt naar vervangers. 's rechtsback Aaron Wan-Bissaka staat ook op de radar van de Premier League-kampioen, hoewel ze stevige concurrentie ondervinden van , dat de 21-jarige ook wil aantrekken.

Cancelo staat open voor een transfer, maar Juve moet nog instemmen met een vertrek, waar ze een bedrag in de buurt van vijftig miljoen euro willen ontvangen. City vindt een transferbedrag in die regio redelijk is, maar een definitieve overeenkomst is nog niet bereikt.

De 25-jarige Cancelo zou de eerste aankoop van de zomer worden. Ook is er al lange tijd vertrouwen in de komst van -middenvelder Rodri voor een bedrag van zeventig miljoen euro.

De Spaans international denkt momenteel na over een transfer en heeft publiekelijk toegegeven dat hij Atlético gevraagd heeft om "ruimte en geduld" om te beslissen over zijn volgende stap.

The Citizens hebben de hoop nog niet opgegeven om de 22-jarige vast te leggen, maar ze hebben alternatieven gevonden voor het geval dat hij uiteindelijk besluit niet naar het Etihad Stadium te verhuizen. Marcos Llorente en Tanguy Ndombele staan op de radar, maar Goal begrijpt dat het onwaarschijnlijk is dat ze worden vastgelegd.

City is ook geintereseerd in 's Harry Maguire, maar the Foxes houden vast aan een vraagprijs van 84 miljoen euro plus bonussen. Dat zou hem de duurste verdediger in de geschiedenis maken en City is terughoudend om een dergelijk bedrag te betalen.

Manchester City heeft van de komst van een centrale verdediger en een verdedigende middenvelder de topprioriteit gemaakt, waar Maguire en Rodri de topdoelwitten zijn. Een nieuwe rechtsback en een nieuwe aanvaller zullen alleen gehaald worden als er huidige selectiespelers zullen vertrekken.

Danilo zal daarom de club zeker verlaten, waar City en Juve verschillende gesprekken hebben gevoerd met betrekking tot Cancelo.