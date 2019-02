Man City deelt nieuw contract uit aan 'een van de beste verdedigers ter wereld'

Aymeric Laporte heeft zijn contract bij Manchester City verlengd, zo maken the Citizens vrijdagavond bekend via de officiële kanalen.

De verdediger, die ruim een jaar geleden voor 65 miljoen euro werd overgenomen van Athletic Club, lag in eerste instantie nog tot 2023 vast en daar zijn nu twee jaar aan toegevoegd.

Laporte, die op de website van zijn club wordt omschreven als 'een van de beste centrale verdedigers van de wereld', is blij met zijn nieuwe contract: "Ik voelde me dankzij Josep Guardiola en de spelers meteen na mijn komst al welkom hier. Deze club biedt mij alles wat ik nodig heb om mijn spel te verbeteren. Ik heb al enorme stappen gezet en ik wil beter en beter worden. Ik wil natuurlijk prijzen winnen en City is de beste plek om die ambities waar te maken."



Technisch directeur Txiki Begiristain is eveneens te spreken over de nieuwe deal: "Aymeric is een enorm talent en het feit dat hij zich voor zijn beste jaren aan ons heeft verbonden is iets om te vieren. We wisten voordat we hem kochten al dat hij enorm veel potentie had, maar de ontwikkeling die hij de afgelopen twaalf maanden heeft doorgemaakt is buitengewoon. We willen een jong, levendig team neerzetten en Aymeric past perfect in onze plannen."



"Zijn speelstijl past bij ons en zijn instelling is eersteklas. Hij kan zo goed worden als hij zelf wil en Manchester City zal de komende seizoenen een beter team zijn met hem aan boord." De 24-jarige Laporte speelde vooralsnog 49 officiële wedstrijden voor zijn club, waarvan 27 dit seizoen in de Premier League. De Fransman is dit seizoen een onbetwiste basisspeler in het hart van de defensie en maakte tot nu toe slechts eenmaal niet de negentig minuten vol.