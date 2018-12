Man City bekert verder na prachtgoal De Bruyne en bizarre penaltyserie

Manchester City heeft de halve finale van de EFL Cup bereikt.

Het team van Josep Guardiola had dinsdag wel een strafschoppenserie nodig om Leicester City van zich af te houden. De wedstrijd was na negentig minuten in een 1-1 gelijkspel geëindigd. De koploper van de Premier League kan zich nu richten op de thuiswedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Crystal Palace.

Kevin De Bruyne maakte zaterdag zijn rentree en dinsdag stond hij voor het eerst sinds 1 november in de basis. De middenvelder gaf meteen zijn visitekaartje af, want na veertien minuten kapte hij zich vrij op de rand van het strafschopgebied en vuurde hij in de korte hoek raak. Leicester deed voor rust echter niet veel onder voor de tegenstander en werd een paar keer gevaarlijk. Zo moest doelman Arijanet Muric, die eerder bij NAC Breda keepte, redding brengen op een afstandspoging van Demarai Gray. Manchester City nam de voorsprong mee de kleedkamer in en na de pauze was de eerste kans voor the Citizens .



Sergio Agüero werd vrijgespeeld door Riyad Mahrez, maar stuitte op doelman Danny Ward. Leicester kreeg hierna weer meer grip op de wedstrijd en kwam lange tijd nauwelijks in de problemen. Pas na het uur slaagden de bezoekers van Guardiola er weer in om tot mogelijkheden te komen: een schot van Brahim Diaz werd geblokt en een krullend schot van Mahrez zeilde rakelings naast. Na 73 minuten kwam het Leicester van manager Claude Puel plotsklaps op gelijke hoogte in het eigen King Power Stadium.



Marc Albrighton ontsnapte na een lange bal van Gray aan de aandacht van Oleksandr Zinchenko en knalde raak: 1-1. Manchester City probeerde het duel nog binnen negentig minuten te beslissen: Mahrez mikte naast en Hamza Choudhury voorkwam dat Phil Foden in kansrijke positie kon uithalen. Er moesten strafschoppen aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen. Christian Fuchs, James Maddison en Caglar Soyuncu misten namens the Foxes en bij Man City faalde enkel Raheem Sterling. Zinchenko scoorde de winnende.