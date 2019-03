Man City & Bayern-doelwit Wan-Bissaka denkt niet aan vertrek

Aaron Wan-Bissaka heeft geen enkele intentie om Crystal Palace op korte termijn te verlaten, ondanks vermeende interesse van topclubs.

De 21-jarige rechtsback wordt in verband gebracht met clubs als Manchester City en Bayern München. Het is daarom ongelooflijk om te denken dat Wan-Bissaka vorig seizoen pas debuteerde voor the Eagles . Sindsdien heeft hij een snelle groei doorgemaakt en is nu een van de vaste waardes bij de club.

"Het voelt alsof ik bij dit team hoor en het voelt alsof ik hier al jaren ben", vertelt Wan-Bissaka in gesprek met Sky Sports . "Mijn doel is om zovel mogelijk te spelen en goed te presteren. Toen ik eenmaal speelde, was het doel om daar te blijven en van daaruit verder te gaan."

"Het is een beetje raar om in het eerste team te spelen na tien jaar bij de jeugdteams doorgebracht te hebben, maar het was atlijd een droom en nu is die droom uitgekomen. Ik wil gewoon doorgaan dat het doorgaat en het betekent veel om voor mijn lokale team te spelen. Ik wil gewoon blijven spelen met Palace. Ik denk dat het tot nu toe goed gaat en ik wil dit seizoen gewoon afmaken omdat het mijn eerste zal zijn."