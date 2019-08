Malen: "Ik hoorde hem zeggen dat ik te dik binnenkwam"

Donyell Malen is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal.

Het is voor de -aanvaller een beloning voor een uitstekende start van het seizoen, waarin hij als vaste basisspeler indruk maakt in de voorhoede. Of hij staat te springen om zich volgende week te melden bij de Oranje-selectie? "Ken je de film In Oranje? Die heb ik zeven keer gezien", reageert de twintigjarige aanvaller in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Malen werd in de jeugdopleiding bij gezien als groot talent en het leek een kwestie van tijd voordat hij door zou breken in de hoofdmacht. Zover kwam het niet, want op jonge leeftijd maakte hij de overstap naar . In de zomer van 2017 keerde hij terug naar Nederland, om voor PSV te gaan spelen. Na een jaar bij de beloften kwam hij vorig seizoen al vaak aan spelen toe in het eerste elftal. Sinds dit seizoen mag Malen zich vaste basisspeler noemen in de ploeg van hoofdtrainer Mark van Bommel.

Dat hij het niet gered heeft bij Arsenal steekt hem niet. Waar hij wel van baalt zijn de woorden van Andries Jonker. De voormalig hoofd jeugdopleiding van the Gunners zei onlangs dat Malen te dik zou zijn geweest. "Ik hoorde hem zeggen dat ik te dik binnenkwam. Dat verbaasde me. Ze waren bij Arsenal al twee maanden bezig toen ik kwam. Dan zit je natuurlijk niet meteen op hetzelfde niveau. Wedstrijdfit was ik nog niet, maar te dik? Nee", aldus Malen, dit seizoen in alle competities goed voor vier doelpunten.

"PSV haalde me in 2017 over om terug te komen naar Nederland. Ik heb er veel aan gehad om eerst met Jong PSV in de Eerste Divisie te spelen", vervolgt Malen. "Alles was een ervaring: je leerde voor het eerst op te boksen tegen mannen van 28 of 31 jaar. Voor het eerst spelen voor een vol stadion bij , dat om het kampioenschap streed. Het blijkt dat veel jongens die nu op hoog niveau spelen een 'Jong-team' als tussenstap hebben gehad in de Jupiler League. Ook Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong."

Malen, die dit seizoen twintig keer hoopt te scoren, ziet bij zichzelf nog genoeg verbeterpunten. "Twintig goals in de competitie is geen verplichting, maar ik vind zo'n aantal met mijn kwaliteiten wel reëel. Het afronden moet nog wel rustiger. Ik moet nog klinischer zijn. Dat is ook weer een kwestie van ervaring. Ik denk dat je het leert met de tijd", adus Malen, die het zondagavond om 20.00 uur met PSV opneemt tegen .