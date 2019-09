Malen geeft speech na droomdebuut: "Mijn haasje zweet wel een beetje"

Donyell Malen had zich geen mooier debuut in het Nederlands elftal voor kunnen stellen.

De -aanvaller kwam vrijdagavond in Hamburg als invaller binnen de lijnen tegen Duitsland, en maakte op aangeven van Georginio Wijnaldum de 2-3. Oranje won de EK-kwalificatiewedstrijd uiteindelijk met 2-4 en na afloop haalde Malen dan ook opgelucht adem.

Malen liet zich direct gelden na zijn invalbeurt en was al een paar keer dreigend geweest toen hij Manuel Neuer in de 79ste minuut passeerde. "Ik ben een beetje sprakeloos, ik moest net wel even bijkomen", zei Malen na afloop van het duel in gesprek met FOX Sports . "Dit is wel een droom voor elke jonge jongen, en dat ik het waar kan maken maakt me heel trots en blij. Nu even genieten en maandag weer."

In de kleedkamer kreeg de debutant na de zege het haasje uitgereikt. Dit is een aandenken dat elke speler krijgt na zijn debuut in het . "Ik moest net in de kleedkamer echt even bijkomen. Ik moest speechen en heb de jongens bedankt voor de manier waarop ik ben opgevangen deze week. Het was denk ik wel een aardige speech, maar mijn haasje zweet wel een beetje", aldus Malen, die met Oranje afreist naar Estland, de tegenstander van aanstaande maandag.

Na zijn goal zag Malen zijn vader, moeder en vriendin juichen op de tribune. moeder, vader en vriendin op de tribune uit hun dak gaan. "Ik had ze in de warming-up gezien, wist waar ze zaten en zag ze op de banken staan. Het was wel even een momentje, ja. Ik denk dat ik dit in mijn leven niet meer ga beleven", vervolgt de ex-jeugdspeler van en in De Telegraaf .

Hij spreekt van een speciaal moment. "k kom niet uit de Randstad, zeg maar. Er zijn bij mij in de buurt niet veel jongens die het tot het betaalde voetbal hebben geschopt. Laat staan tot het Nederlands elftal. Dat ik hier mag staan en scoren... Mijn vader en moeder hebben daar veel voor opgegeven en dat doet mijn vriendin nu ook. Als je dan de trots in hun ogen ziet, dan maakt dat je superblij."