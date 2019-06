Maldini praat namens AC Milan op Ibiza met verdediger van Real Madrid

Paolo Maldini heeft namens AC Milan op Ibiza een gesprek gevoerd met Theo Hernández.

Het Spaanse El Chiringuito heeft een foto gepubliceerd van de ontmoeting tussen de nieuwe technisch directeur van i Rossoneri en de 21-jarige vleugelverdediger van . Volgens berichten in Italië en Spanje wil Hernández in eerste instantie op huurbasis overnemen van de Koninklijke, met een optie tot koop.



Mede door de komst van Ferland Mendy komt Hernández niet voor in de plannen van trainer Zinédine Zidane. AS linkte de Franse vleugelverdediger eerder aan een overstap naar . Nu lijkt de toekomst van Hernández dus elders in de te liggen, daar hij een gesprek met Maldini achter de rug heeft. Real Madrid zou ervoor openstaan om de verdediger eerst een seizoen te verhuren.



De optie tot koop in de huurovereenkomst moet dan naar verluidt twintig miljoen euro gaan bedragen. Het betekent dat Real Madrid bereid is om verlies te nemen op Hernández, die in de zomer van 2017 voor 24 miljoen werd overgenomen van . In zijn eerste seizoen speelde de verdediger 23 wedstrijden voor de Koninklijke. In de voorbije jaargang verhuurde Real Madrid Hernández aan , voor wie hij tot 28 optredens kwam.



Hernández, wiens oudere broer Lucas komende zomer voor tachtig miljoen euro de overstap maakt van Atlético Madrid naar , is niet de enige speler van Real Madrid die begeerd wordt door AC Milan. De nummer vijf van het afgelopen Serie A-seizoen heeft tevens de in de Spaanse hoofdstad overbodige Dani Ceballos en Borja Mayoral in het vizier.