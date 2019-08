Malcom blikt terug op jaar bij Barcelona: "Ik heb altijd geprobeerd mijn best te doen"

De vleugelspeler is klaar voor een nieuwe start in Rusland nadat hij geen basisplaats wist te veroveren in Catalonië.

Voormalig -aanvaller Malcom houdt vol dat hij volkomen gelukkig was in Camp Nou, ondanks het feit dat hij in de zomer de overstap heeft gemaakt naar Zenit Sint-Petersburg nadat hij geen basisplaats wist te veroveren in Spanje.

De 22-jarige vleugelspeler werd voor een bedrag van veertig miljoen euro, plus vijf miljoen euro aan bonussen, verkocht aan de Russische Premier League-club, nadat hij overbodig was geworden door het aantrekken van Antoine Griezmann. De Braziliaan speelde slechts 24 wedstrijden voor de Catalalen en kwam daarin tot 4 doelpunten.

"Ik heb altijd geprobeerd mijn best te doen, want bij een club als Barcelona moet je er altijd klaar voor zijn. En elke keer dat ik werd gevraagd om te spelen, gaf ik mijn maximum", vertelt Malcom in een exlusief interview aan Goal .

"Voetbal is zo, je moet je kansen grijpen. Zenit heeft veel moeite gedaan om mij aan te trekken en ze hebben een heel goed voorstel gedaan. Ik was erg gelukkig bij Barcelona en ik weet zeker dat ik hier bij Zenit ook gelukkig zal zijn."

De start van Malcom bij Zenit verliep niet bepaald soepel. Een deel van de supporters van de club twijfelde aan zijn aankoop vanwege zijn huidskleur. Ook op het veld is het nog niet positief. Vanwege een heupblessure moest hij de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Akhmat Grozny laten schieten, nadat hij eerder tegen Krasnodar en Dinamo Moskou als invaller zijn opwachting maakte.

Hij herinnert zich echter een moment uit zijn tijd bij Barcelona. Hij scoorde in de heenwedstrijd van de halve finale van de tegen en dat doelpunt is de supporters van Barça bijgebleven.

"Wanneer je belangrijke doelpunten maakt, laat je je sporen achter in het geheugen van de supporters. Ik heb altijd hard gewerkt om goed te spelen en mijn team te helpen en dat is de manier om een carrière op te bouwen", vervolgt Malcom. "Je moet alle zweet en toewijding tonen voor de supporters om je te respecteren. Natuurlijk is goed spelen belangrijk, maar de toewijding telt ook."

Malcom speelde één jaar samen met Lionel Messi bij Barcelona en bewaart dat mooie herinneringen aan. "Messi is een uitzonderlijke speler, een geweldig persoon en een geweldige teamgenoot. Hij respecteert iedereen, we konden het heel goed met elkaar vinden. Hij is van wereldklasse en verdient al zijn succes."