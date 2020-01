Málaga stelt hoofdtrainer op non-actief na uitgelekte seksvideo

Málaga heeft Víctor Sánchez del Amo op non-actief gezet, zo meldt de Spaanse club dinsdagavond via de officiële kanalen.

De oefenmeester is vanwege een via sociale media uitgelekte seksvideo groot nieuws in voetbalminnend Spanje. In de video is te zien hoe Víctor in een zwart shirt van de club seksuele handelingen verricht.

In een communiqué op de clubsite laat Málaga weten dat Víctor voorlopig op non-actief is gezet naar aanleiding van 'de recente gebeurtenissen die nog niet geverifieerd zijn' en 'tot het moment dat het onderzoek is afgerond'. De clubleiding zal pas daarna naar buiten treden over de volgende stap in deze spraakmakende zaak.

Víctor liet enkele uren eerder via sociale media weten dat hij het slachtoffer van afpersing is en dat de zaak inmiddels in handen van de politie is. De beslissing van Málaga om de trainer niet te steunen maar tijdelijk te verbannen valt bij een groot deel van de supporters niet in goede aarde.

Lees beneden verder

Er zijn echter ook fans die vinden dat Málaga in zijn recht staat, omdat Víctor het imago van de club schade zou hebben toegebracht.

Málaga komt komend weekeinde niet in actie, omdat de Zuid-Spanjaarden in de door Escobedo waren geëlimineerd: 2-0. De club staat op een teleurstellende zestiende plaats op het op een na hoogste niveau in Spanje, op liefst 21 punten van koploper Cádiz.

Vorig seizoen eindigde men nog als derde en greep men in de play-offs naast promotie naar LaLiga.