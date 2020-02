Málaga kwam twee miljoen tekort voor Cristiano Ronaldo: "We waren er snel bij"

Cristiano Ronaldo ruilde Sporting Portugal in 2003 in voor Manchester United, waarna een uiterst succesvolle loopbaan volgde.

De Portugese aanvaller had destijds echter ook voor Málaga kunnen kiezen. De Spaanse club kreeg de kans om Ronaldo voor het relatief lage bedrag van drieënhalf miljoen euro over te nemen. Een definitief akkoord tussen beide clubs kwam evenwel nooit van de grond.

Carlos Rincon, toentertijd hoofd scoutingszaken van Málaga, kreeg Ronaldo voor het eerst in de gaten op een jeugd-EK in Denemarken in 2002. "Zoals Ronaldo nu is, zo was hij als jeugspeler ook al", vertelt Rincon in een interview met El Desmarque.

"Een speler met een enorm belangrijke fysieke kracht, met daarnaast ook nog eens een verwoestend schot." Rincon had destijds goede hoop dat Ronaldo bij Málaga zou tekenen.

Meer teams

"Ik had een zeer goede verstandhouding met de clubpresident en door mijn adviezen verliep het proces uiterst voorspoedig. Ik kreeg te horen dat ik naar grote evenementen moest gaan in Europa, Zuid-Amerika of Zuid-Afrika."

"Ik moest de telefoonnummers van de drie beste spelers van die toernooien hebben. Die heb ik ook weten te bemachtigen. Ik volgde de betreffende spelers op televisie, wedstrijden bezoeken zat er niet in voor mij."

"De week daarop kwamen we in contact met de spelers en hun families om een afspraak te regelen met de zaakwaarnemers. We wilden zien of we een bod konden uitbrengen", vervolgt Rincon zijn terugblik. "Ronaldo hoorde ook bij die spelers."

Lees beneden verder

"Hij had zijn debuut voor Sporting nog niet gemaakt en bij diens zaakwaarnemer Jorge Mendes legden we een bod neer. We hadden geld bij elkaar weten te krijgen, al konden we niet over ons budget heengaan. Het bod bedroeg anderhalf miljoen euro, terwijl Ronaldo op dat moment drieënhalf miljoen euro waard was."

Málaga zag de deal uiteindelijk afketsen, tot teleurstelling van Rincon. "Er kwam geen schot in de zaak omdat we niet aan dat bedrag konden voldoen. Goede spelers zijn uiteindelijk nooit duur, maar toch slaagden we niet in onze missie."

Rincon verwijt zichzelf echter niets. "We waren er heel snel bij. Twee maanden nadien debuteerde Ronaldo bij Sporting. Toen kwam gelijk om de hoek kijken. Mendes heeft heel veel contacten op topniveau, wij waren daardoor kansloos geworden."