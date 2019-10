Makkelie: "Ik hoor bedragen van 25.000 euro, maar dat is niet waar"

Danny Makkelie floot tijdens zijn carrière al een aantal wedstrijden in Saudi-Arabië.

Bij Studio Voetbal wordt de 36-jarige arbiter stevig aan de tand gevoeld over de uitstapjes naar het Midden-Oosten. "Het is een prachtige ervaring, maar eigenlijk is het omdat Saudi-Arabië een probleem heeft met zijn eigen scheidsrechters", zegt Makkelie in het praatprogramma van de NOS .

Rafael van der Vaart vraagt lachend of het niet op het geld gaat. "Geld, daar kom ik zo op. Dat wil ik even uit de wereld helpen. Vanuit de hele wereld wordt er gefloten in Saudi-Arabië, omdat ze geen vertrouwen hebben in hun eigen scheidsrechters. De competitie in Nederland is het belangrijkst. Maar het op het moment dat je een keer een weekend vrij bent, dan gaan we daarheen. Ik heb daar nu één keer gefloten dit seizoen en als het kan, fluiten daar wekelijks Nederlandse scheidsrechters", reageert Makkelie.

"Ik hoor bedragen van 25.000 euro, maar dat is niet waar. Het is anderhalf keer de wedstrijdvergoeding die we in Nederland hebben", gaat de scheidsrechter verder. "In elk land spelen er bepaalde zaken, op politiek gebied. Daar is naar gekeken en zo lang er van hoger hand, vanuit de politiek niet wordt gezegd dat het gevaarlijk is of dat je het niet moet doen, gaan we daar gewoon fluiten. Je moet sport niet met politiek vergelijken. Er wordt steeds gezegd: 'Daar gaat een scheidsrechter heen'. Maar spelers en trainers gaan er ook heen, er wordt heel goed naar gekeken."

"Er is vanuit de KNVB een uitgebreide actie tegen homofobie, maar je fluit wel wedstrijden in een land waar op homoseksualiteit de doodstraf staat. Hoe kan je dat rijmen?", zo vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst zich af.

"Ik kan het niet in mijn eentje veranderen door daar niet te gaan fluiten", antwoordt Makkelie. "Dus dan moeten we met z'n allen een statement maken. De sport is voor het publiek, de mensen, de burgers. Het is mijn taak om te fluiten. Als men vindt dat het niet kan, hoor ik het graag en moeten we daar als Nederland mee stoppen."