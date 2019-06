Makélélé vergezelt Cech bij Chelsea; interesse in Lampard blijft

Een groep legendes keert terug op Stamford Bridge in verschillende rollen, als onderdeel van een grote renovatie in West-Londen.

Claude Makélélé krijgt een prominente rol in het managment dat gaat over de huurspelers van . Het is onderdeel van de terugkeer van Petr Cech op Stamford Bridge, die een rol op zich gaat nemen die lijkt op die van een technisch directeur.

Verschillende bronnen in de buurt van de club in West-Londen hebben gesproken over de terugkeer van een groot aantal clublegendes naar Stamford Bridge. Hier zal een begin mee gemaakt worden met de benoeming van Cech in een leidende rol bij voetbaloperaties.

Makélélé is onlangs gestopt als trainer van KAS Eupen, waar hij ambassadeur van blijft. De Fransman was ruim anderhalf jaar werkzaam bij de Belgische -club en was succesvol, waar degradatie met succes werd ontlopen.

Hij zal de nieuwste aanwinst zijn als onderdeel van de Chelsea-renovatie, die al lang is gepland door directeur Marina Granovskaia. De Russin wil de club graag een opfrisbeurt geven nadat zondag bevestigd is dat manager Maurizio Sarri naar is vertrokken.

Sarri zal donderdag worden gepresenteneerd bij Juventus, maar het kan nog een paar dagen duren voordat er vooruitgang wordt geboekt in de aanstelling van Derby County-manager Frank Lampard, die de eerste keus van Chelsea is. Er zullen eerst gesprekken volgen over de invulling van de rest van de technische staf.

Lampard's assistent-manager Jody Morris zal waarschijnlijk de eerste naam op zijn lijst zijn om zich bij hem te voegen bij de club, waar hij de topscorer aller tijden is met 211 doelpunten. Morris is de voormalige hoofdtrainer van Chelsea Onder-18 en heeft veel met de huur- en jeugdspelers gewerkt waar hij en Lampard volgend seizoen waarschijnlijk een beroep op zullen moeten doen als gevolg van het opgelegde transferverbod van de FIFA.

Voor Mason Mount is een Japans visum aangevraagd zodat hij mee kan spelen in de voorbereidingswedstrijden van Chelsea in Azië tegen Kawasaki Frontale en . De middenvelder is waarschijnlijk een van de spelers die zijn kans gaat krijgen na een goede huurperiode bij Derby County

Tammy Abraham, Reece James en Fikayo Tomori zijn ook jongelingen die mogelijk hun kans op speelminten gaan krijgen. De Franse international Kurt Zouma en Tiemoué Bakayoko hopen dat zij door de verandering van manager een nieuwe kans krijgen. Voor Bakayoko is de aanstelling van Makélélé een enorme opsteker. Hij vindt een bondgenoot bij de club, waarmee hij eerder samenwerkte bij .

Voormalig Chelsea-trainer Chris Jones zou zich ook bij de technische staf kunnen voegen. Stephen Rands lijkt Lampard ook naar West-Londen te gaan volgen, net zoals hij dat vorig jaar deed toen hij verruilde voor Derby.

Chelsea heeft nog geen commentaar gegeven op de aanstelling van Sarri's opvolger en ze moeten de besprekingen over de nieuwe manager nog concretiseren. Er zouden echter weinig obstakels moeten zijn om Lampard aan te stellen. The Rams zullen een compenstatie van bijna vierenhalf miljoen euro vragen.