Makaay: "Vergelijkingen met Robben zijn wel wat voorbarig"

Tahith Chong maakte onlangs zijn officiële debuut voor Manchester United en de verwachtingen omtrent de dribbelaar zijn in Engeland hooggespannen.

Voor Roy Makaay komen de lovende berichten over de international van Jong Oranje niet als een verrassing: de oud-spits maakte Chong als jeugd- en specialistentrainer mee bij Feyenoord en zag toen zijn talent al.



"Bij Onder-13 had ik hem in mijn team. En daarbuiten nam hij regelmatig deel aan spitsentraining. Het was al snel duidelijk dat hij echt een groot talent was en is. Een technisch vaardige speler met een goede individuele actie én voorzet. Bovendien pikt hij altijd zijn goals mee. Echt een uitstekende speler", vertelt de huidige assistent van Giovanni van Bronckhorst bij de hoofdmacht van Feyenoord in gesprek met ELF Voetbal .



Makaay looft daarnaast Chongs mentaliteit en geeft aan dat de aanvaller op jonge leeftijd altijd open stond voor adviezen en zich ook echt wilde verbeteren. Dat hij er uiteindelijk voor koos om de overstap naar the Red Devils te maken kwam voor Feyenoord dan ook als een grote teleurstelling: "We zagen het al een beetje aankomen. Het is geen goed teken als de gesprekken over een contract lang duren."



"Hij heeft met zijn familie voor United gekozen, ondanks pogingen om hem in Rotterdam te houden. Heel jammer voor ons, maar ik gun hem alle succes", gaat Makaay verder. De voormalige goalgetter probeert de verwachtingen wel wat af te remmen: "De vergelijkingen met Arjen Robben in de media zijn wat voorbarig. Daar zijn we in Nederland goed in. Laat hem zich maar lekker ontwikkelen als Tahith. Ik hoop dat hij een mooie en lange carrière voor de boeg heeft."