Mahmoud slaat aanbod Ajax en advies Salah in wind

De Egyptische middenvelder Mohamed Mahmoud heeft onlangs een aanbod van Ajax geweigerd, zo vertelt hij donderdag in een interview met MBC.

Het twintigjarige talent koos ervoor om promotie te maken binnen de competitie van Egypte: hij verruilde laagvlieger Wadi Degla eerder deze maand voor een contract bij regerend kampioen Al-Ahly.

Vlak voordat Mahmoud zijn transfer maakte, sprak zijn zaakwaarnemer tegenover radiostation ON Sport FM al over een aanbod van 'een Nederlandse en een Duitse club'. Mahmoud verklapt nu zelf om welke clubs het ging. "Ik heb drie aanbiedingen uit Europa afgeslagen. Ik kreeg aanbiedingen van TSG Hoffenheim, FC Basel en Ajax, maar ik heb voor Al-Ahly gekozen."



"Toen ik het aanbod van Basel ontving, adviseerde Mohamed Salah mij om daarvoor te kiezen. Dat was nog voordat ik met Al-Ahly in gesprek ging", aldus de jongeling. Salah speelde zelf tussen 2012 en 2014 voor Basel en is momenteel bij Liverpool een van de grote sterren van de Premier League. Mahmoud geeft een langer verblijf in Egypte voorlopig echter de voorkeur.



Door het Egyptische KingFut wordt Mahmoud beschreven als een centrale middenvelder die 'zijn uitmuntende passing combineert met visie, technische kwaliteiten en een goed afstandsschot. Hij heeft bovendien al een paar interlands achter zijn naam staan.' Mahmoud kwam in actie in de WK-kwalificatieduels van Egypte met Swaziland en Tunesië. Sinds het begin van vorig seizoen kwam hij tot 25 duels voor Wadi Degla, waarin hij tweemaal scoorde.